Corinthians assina com o lateral-esquerdo Wellington Após as saídas de César e Gustavo Nery, a diretoria do Corinthians atendeu na manhã desta quarta-feira um dos pedidos do técnico Emerson Leão e anunciou a contratação do lateral-esquerdo Wellington, do Grêmio. O jogador fez exames médicos em uma clínica na zona norte de São Paulo e à tarde assinará contrato e deverá ser apresentado oficialmente na quinta-feira. "Wellington está contratado. Ele iria atuar no futebol francês. No entanto, o Leão fez a indicação dele e o acerto não foi difícil. Como o Grêmio devia um dinheiro para o Corinthians no passado, o acerto foi fácil e rápido", explicou Renato Duprat, intermediário entre o clube e a parceira MSI, em entrevista à rádio Jovem Pan. Wellington tem 21 anos, 1,76m, 71kg e fica no Corinthians por empréstimo até o final da temporada. Na temporada passada o jogador teve uma lesão e disputou apenas 21 jogos pelo Grêmio. Aos 21 anos, Wellington chega ao Parque São Jorge para suprir a carência do time na lateral esquerda. No começo da temporada, César deixou o Brasil por problemas familiares e voltou para Itália. Pouco depois, o ala Gustavo Nery abandonou a equipe para negociar uma transferência, possivelmente para o espanhol Zaragoza. Wellington já passou por exames médicos na manhã desta quarta-feira, em São Paulo, e deve ser apresentado oficialmente nesta quinta-feira, na reapresentação da equipe após a partida contra o Juventus, que acontece esta noite no Pacaembu. O jogador assinará contrato de empréstimo por um ano. O técnico Emerson Leão vem sofrendo com a carência de jogadores na posição e o lateral-direito Edson, que vinha sendo improvisado no setor, é dúvida para o jogo desta quarta contra o Juventus por conta de uma torção no tornozelo direito.