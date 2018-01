Corinthians ataca para garantir vaga O Corinthians entra em campo neste domingo, às 16h, contra o União São João, no Pacaembu, precisando de um empate para se classificar à próxima fase do Campeonato Paulista. Se a equipe vencer por uma diferença de dois ou mais gols, entrará nas quartas-de-final com a vantagem de ter o mando de campo e ainda jogar pelo empate. Os últimos encontros com seus torcedores no estádio não deixaram boas recordações para os jogadores e o técnico Geninho. Contra o Cruz Azul, pela Libertadores, apesar da vitória por 1 a 0, o time saiu de campo vaiado e o treinador foi xingado de burro. Depois, contra o São Caetano, a equipe perdeu por 3 a 0 e mais uma vez teve de suportar a fúria. O treinador tem problemas para escalar o time. Gil, com estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, continua em recuperação e não joga. Lucas, o outro atacante, também não tem condições de atuar: está com uma fratura no pé esquerdo. E o lateral-esquerdo Kléber, uma das boas alternativas de ataque, voltou do Uruguai com uma contusão no pé direito e pode ser vetado. Se não puder jogar, o novato Roger (recém-promovido dos juniores) ficará com a vaga. Para o ataque, sobrou a opção de escalar o meia Fumagalli ao lado de Liedson e Leandro. Em Montevidéu, na vitória por 2 a 1 sobre o Fênix, Geninho escalou uma equipe defensiva, com três volantes: Fabinho, Vampeta e Fabrício. Para o jogo deste domingo, o técnico resolveu tirar Fabrício e colocar Fumagalli, deixando o time no 4-3-3. Geninho sabe: a vitória sobre o fraco time uruguaio não escondeu os problemas da equipe corintiana. "Ainda falta muito para o time mostrar o futebol que eu considero ideal. Temos de aprimorar a marcação e precisamos ter uma saída de bola mais rápida para o ataque." O treinador não concorda com as críticas que recebeu por ter escalado o time com três volantes na partida com o Fênix. "Quem me criticou não conhece o time do Fênix. A equipe deles marca muito e sai com velocidade para o ataque. Eles têm jogadores de talento e o técnico deles, o Juan Carrasco, está muito bem cotado para dirigir a seleção do Uruguai. Fiquei satisfeito com o rendimento do time. O Fênix vai dar muito trabalho na seqüência da Libertadores, podem ter certeza disso", disse. As chances que o time vem criando pelo setor direito de seu ataque deixam o treinador satisfeito. "Criamos várias oportunidades pela direita. Aos poucos, o time começa a fazer o que eu peço. O que a equipe apresentou em Montevidéu é o resultado dos treinos que fazemos diariamente no Parque São Jorge", disse o treinador. Geninho está satisfeito com a equipe começando a ter mais alternativas ofensivas. É visível a preocupação do treinador em fazer o Corinthians atuar no seu estilo. Na verdade, a sombra de Carlos Alberto Parreira ainda o persegue. No dia seguinte ao jogo com o Cruz Azul - em que parte dos torcedores corintianos gritaram o nome de Parreira - o técnico da seleção brasileira telefonou para Geninho. "Disse a ele que, quando dirigi o São Paulo, em 1996, a torcida também gritava o nome do Telê sempre que a equipe não ia bem. Encarei a situação com naturalidade. O Telê teve uma passagem gloriosa pelo São Paulo, conquistou duas Libertadores e dois mundiais interclubes. O mesmo está acontecendo no Corinthians. Minha passagem pelo Parque São Jorge foi muito boa. Sob o meu comando, o time foi campeão da Copa do Brasil e do Rio-São Paulo. Nada mais normal que a Fiel reaja assim. Mas isso passa. Logo os torcedores esquecerão e passarão a apoiar o Geninho", contou Parreira na sexta-feira.