Corinthians: ataque com Fumagali e Bobô O ataque do Corinthians para a partida contra o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre, na última rodada do Campeonato Brasileiro, poderá ser formado por Fumagali e Bobô - dois jogadores que até bem pouco atrás sequer figuravam no banco de reservas. O atacante Gil ainda reclama de uma lesão no tornozelo e é grande a possibilidade de ficar de fora da partida no estádio Olímpico. O jogador ainda fará testes, mas se for vetado, deverá ser substituído por Fumagali, jogador que atuou pouquíssimas vezes este ano como titular. Além de Gil, o técnico Juninho Fonseca não poderá contar com o centroavante Wilson, que vai cumprir suspensão automática. Jô, que seria o substituto natural de Wilson, se contundiu no treino desta sexta-feira e também deve ficar de fora. O técnico Juninho Fonseca, no entanto, terá a volta do zagueiro Marquinhos, que cumpriu suspensão automática diante do Paraná e está pronto para formar a dupla de zaga com Anderson. No treino desta sexta-feira, Juninho escalou o time titular da seguinte maneira: Doni; Rogério, Anderson, Marquinhos e Moreno; Vampeta, Fabinho, Fabrício e Renato; Bobô e Fumagalli.