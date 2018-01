Corinthians atinge objetivo: ganha do Tigres por 1 a 0 O Corinthians sofreu, mas ganhou apertado do Tigres (MEX) por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Pacaembu, e assim está vivo na disputa por uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores. Com estes pontos, o time brasileiro chega a sete pontos, ficando na Segunda posição no Grupo 4, com quatro jogos. O líder é a Universidad Católica, também com sete, mas com saldo melhor e um jogo a menos. A vitória foi sofrida porque o Corinthians teve um bom primeiro tempo e chegou a desperdiçar a melhor chance logo no começo, aos oito minutos, quando Tevez errou uma cobrança de pênalti, defendida pelo goleiro. No rebote, Roger cabeceou fora. Depois disso o time alvinegro conseguiu chegar à vitória aos 27, num lindo passe de Mascherano para Tevez, que driblou dois e chutou firme, na entrada da área, para fazer 1 a 0. A partir daí e em todo o segundo tempo o Corinthians diminuiu o ritmo, jogou mal, mas segurou o resultado.