Corinthians atrás da sua 5.ª vitória Atrás de sua quinta vitória consecutiva, o jovem time que o Corinthians colocará em campo terá a missão de vencer a experiência do Brasiliense, na partida deste sábado à tarde, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16 horas. Atletas que ainda tentam se firmar no futebol profissional, como Jô e Abuda, enfrentarão veteranos com passagens em clubes grandes do País, como Iranildo e Vampeta, que por muitos anos defendeu o Corinthians. "Temos que tomar cuidado com a experiência do Brasiliense", diz o jovem zagueiro Betão, de 21 anos, que em 2002 jogou com Vampeta. O técnico Márcio Bittencourt também lembrou do jogador. "Ele é meu amigo mas, dentro de campo, preciso defender o Corinthians e sair com a vitória." O esperado encontro entre Marcelinho Carioca, antigo ídolo da torcida, e o ex-clube, entretanto, não irá acontecer - uma lesão muscular tirou o meia do jogo. O atacante Oséas, outro veterano, saiu do time para dar lugar ao jovem Índio, de 21 anos. É a necessidade do técnico Valdir Espinosa em reforçar o ataque do time que está em 19.º lugar no campeonato. Para tentar garantir o resultado em casa, o Brasiliense deve jogar recuado. O embalado Corinthians, no entanto, virá mais ofensivo. Com a saída de Rosinei, suspenso, Carlos Alberto volta ao time e formará o "quadrado corintiano" com Roger, Jô e Abuda. Além da boa campanha nos últimos jogos, o reencontro com a torcida - ainda que seja na casa do adversário -também é motivo para comemoração do elenco. "Vai ser muito bom esse reencontro. Será uma motivação a mais."