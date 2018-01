Corinthians atrás de goleiro e meia Depois de acabar com a novela e definir a contratação do atacante Liédson, ex-Flamengo, e acertar a permanência de Vampeta no Parque São Jorge, a diretoria do Corinthians procura agora um goleiro e um meia para fechar o elenco para a disputa do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores da América. Doni, criticado pela torcida corintiana em alguns momentos, não é considerado o goleiro ideal para ser titular. Júlio César, do Flamengo, chegou a ser sondado, mas o clube carioca não admitiu fazer negócio. Fábio Costa, campeão brasileiro pelo Santos, agora é o preferido e conta com o aval do técnico Geninho, mas o jogador está prestes a renovar contrato e deve permanecer na Vila Belmiro. E apesar do acerto com Liédson, que se apresenta na terça-feira - em troca, Fernando Baiano vai para o Flamengo -, o atacante Lucas, ex-Atlético Paranaense e que defendeu o Cruzeiro no Brasileirão, pode vir para o Parque São Jorge. Os direitos federativos do jogador pertencem ao Rennes, da França, que o emprestou ao clube mineiro até junho. Deivid, insatisfeito no Corinthians, poderia entrar no negócio. Uma das preocupações dos dirigentes corintianos, aliás, é conter a revolta de Deivid, que ameaça deixar o clube se não receber aumento de salários. O atacante garante ter propostas do Flamengo e do Cruzeiro. O vice-presidente de futebol, Antônio Roque Citadini, por sua vez, garante não ter recebido nenhuma consulta. "O Corinthians não recebeu nenhuma proposta pelo Deivid. Se receber, mando para a Hicks Muse analisar", avisou Citadini. A empresa norte-americana de fundo de pensões, que tinha contrato de parceria com o Corinthians até ano passado, deve ao Nova Iguaçu, clube onde Deivid iniciou a carreira, US$ 1,25 milhão, referentes a 25% sobre os direitos federativos do atleta. Os outros 50% do ?passe? do atacante pertencem ao Nova Iguaçu. Vampeta, que reinicia os treinamentos na segunda-feira, teve de aceitar redução salarial para continuar no clube. Ele deve passar a ganhar R$ 100 mil mensais, R$ 20 mil a menos do que recebia pelo contrato anterior. "O Reinaldo Pitta (procurador de Vampeta) analisou a proposta que fizemos e chegamos a um acordo", explicou Citadini, que andava preocupado com a novela da renovação. O dirigente sempre admitiu que o volante é produtivo, mas não admitia pagar o mesmo valor para que o atleta continuasse no clube.