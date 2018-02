Corinthians atrás de Lino, ex-lateral do São Paulo O lateral-esquerdo Lino (ex-São Paulo e Juventude) é o novo alvo do Corinthians. Isso é o que afirma o diário português O Jogo, que nesta segunda-feira divulgou a informação que o clube paulista está negociando com o Academica Coimbra, atual equipe do jogador. Lino já trabalhou com Leão na época de São Paulo e com as dificuldades na negociação de Triguinho, do São Caetano, o jogador do Academica pode ser o provável substituto para a vaga deixada por César e Gustavo Nery. O curioso é que a prioridade do Corinthians para a posição seria Triguinho - que também já trabalhou com Leão, mas no próprio São Caetano - que chegou a ser reserva de Lino no Figueirense.