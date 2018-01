Corinthians atrás de Ricardo Oliveira A diretoria do Corinthians já sonha com o atacante para a vaga de Guilherme, que deverá ser dispensado. Trata-se de Ricardo Oliveira, artilheiro da Portuguesa no Campeonato Brasileiro, com oito gols. Os primeiros contatos já foram feitos entre Antônio Roque Citadini, vice-presidente do Corinthians, e o procurador do jogador. O que pode emperrar a negociação é o preço pedido pela Portuguesa para liberar Oliveira: US$ 5 milhões, o equivalente a R$ 17,5 milhões na cotação de ontem do dólar. Como o Corinthians está com os cofres vazios, pode incluir na negociação o goleiro Rubinho, o zagueiro Marquinhos, o volante Rodrigo Pontes e o meia Luciano Ratinho. Jerônimo Gomes, diretor de futebol do clube do Canindé, admitiu que há o interesse do Corinthians. O que o dirigente da Portuguesa não admite é reduzir o preço do ´passe´ do atacante. Certo de que o Corinthians vai contratar um goleiro de expressão para o lugar de Doni, Rubinho já avisou que prefere ir embora. "Prefiro ir para um clube onde eu possa jogar." Além da contratação de um goleiro e um atacante, o técnico Carlos Alberto Parreira quer mais um meia e um zagueiro. Caso Vampeta não renove contrato, o treinador também vai pedir mais um volante.