Corinthians atrás só de Vágner Love "Mas de onde foi que tiraram essa notícia de que eu estou indo para o Corinthians?", perguntou Luís Fabiano a seu assessor de imprensa no Brasil, Rodrigo Righetti. O espanto do atacante do Porto é justificável. Seu nome aparece cada vez mais em especulações sobre uma possível transferência para o Parque São Jorge. A imprensa portuguesa chega a dar o negócio como certo. A viagem de Kia Joorabchian à Europa (o iraniano iria nesta sexta-feira para Portugal, segundo pessoas próximas a ele) contribuiu para aumentar os rumores. Mas, até agora, Luís Fabiano jura que não foi contatado. "Ninguém me procurou." Segundo Paulo Angioni, diretor da MSI, a prioridade continua sendo Vágner Love. O jogador atuou nesta quinta-feira no empate de seu time, o CSKA, com o Parma, em 0 a 0, na Itália, pelas semifinais da Copa da Uefa. Angioni nega também que o Corinthians esteja interessado na contratação de um goleiro. Nesta quinta, o diretor foi até o treino do time, no CT do Parque Ecológico, e teve uma longa conversa com o técnico Daniel Passarella. Mas ambos não quiseram saber de papo com a imprensa. Na Argentina, o jornal El Clarín publicou que o Corinthians estaria interessado no meia D?Alessandro, do Wolfsburg, da Alemanha. D?Alessandro foi um dos carrascos do Timão na Copa Libertadores de 2003, quando ainda jogava pelo River Plate. Outro argentino que interessa à MSI é o volante Javier Mascherano, do River Plate. O jogador já tem um pré-contrato assinado com Kia, mas Passarella não faz questão de que ele seja contratado.