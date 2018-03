Corinthians atribui ao Botafogo o favoritismo na semifinal

Atribuir o favoritismo ao Botafogo para o duelo desta terça-feira, no Engenhão, pela semifinal da Copa do Brasil, foi a estratégia adotada pelos jogadores do Corinthians na chegada ao Rio. O discurso unânime de respeito total ao clube carioca é uma forma – antiga no futebol – de jogar a pressão para o rival. "O Botafogo se encontra num estágio acima do nosso. Eles disputam a Primeira Divisão (do Campeonato Brasileiro) e estão mais entrosados", declarou o lateral-esquerdo André Santos, um dos principais destaques do Corinthians. Veja também: Douglas feliz: 'Fui contratado para resolver' Corinthians bate o Gama com golaços de Acosta e Douglas O volante Fabinho pensa igual. Para ele, a equipe comandada por Cuca leva vantagem por ser mais experiente. "O Botafogo tem um elenco de qualidade e um grande treinador. Estamos correndo por fora e a expectativa é de uma ótima partida." Se clássico é decidido nos detalhes, como gostam de dizer treinadores e atletas, o Corinthians precisa melhorar sua pontaria se quiser sair do Rio com um bom resultado. No sábado, o time do Parque São Jorge perdeu muitos gols e quase complicou um jogo fácil contra o Gama, em Brasília. Venceu por 3 a 1, é verdade, mas tirou lições importantes. "Não podemos desperdiçar tantas oportunidades. Temos que caprichar e ter mais atenção", afirmou André Santos, que garantiu não ter recebido nenhuma proposta do exterior. "É só especulação", disse, destacando que seu pensamento se restringe apenas em ajudar o Corinthians, com quem tem contrato por duas temporadas, a subir para a divisão de elite do Brasileiro e a ganhar a Copa do Brasil. Com 100% de aproveitamento na Série B, dois triunfos em duas rodadas, o Corinthians curte a boa fase e sonha em prolongá-la por muito tempo. "Estamos preparados para o que der e vier", afirmou Fabinho, certo de que o momento exige doação. A delegação vai ficar 9 dias longe de casa. "Sinto saudade da filha, da família, mas já estamos acostumados com essa rotina", completou Fabinho, que retorna ao time. Assim como o zagueiro Willian e o meia Diogo Rincón, ele foi poupado da partida contra o Gama por pura precaução. "A gente aprovou esse descanso. São muitos jogos num curto prazo." Autor de um golaço contra o Gama, na vitória por 3 a 1, o meia-atacante Acosta acredita que o número 25 da camisa vem lhe dando sorte. Sobre voltar a ser titular, ele limitou-se a dizer: "Depende do treinador." O goleiro Felipe espera um duelo complicado contra o Botafogo. "Estou confiante. O Corinthians vem crescendo e vamos buscar um golzinho para jogar (a segunda partida da semifinal) mais tranqüilo em casa." Vivendo um clima de decisão, o Corinthians faz nesta segunda-feira à tarde, na Gávea, os últimos ajustes para medir forças com o clube de General Severiano.