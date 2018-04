Corinthians atropela Barcelona e está na final do Mundial Sub-17

Em grande fase no Mundial de Clubes Sub-17, nesta sexta-feira o Corinthians atropelou o Barcelona, da Espanha, por 3 a 0, e chegou pela quarta vez à decisão da competição internacional. O time do Parque São Jorge já venceu o torneio em 2010 e 2011. O campeonato está sendo disputado na Espanha.

A equipe do técnico Marcio Zanardi dominou toda a partida e começou cedo a abrir o caminho para a vitória. Logo aos 2 minutos, Léo Jabá abriu o placar, após bonita jogada do meia Pedro. Na etapa final, também aos 2 minutos, o zagueiro Léo Santos ampliou de cabeça. A partir daí o time brasileiro controlou o duelo e chegou ao terceiro gol com o meia Matheus Pereira, em um chute de fora da área.

A vitória garantiu o Corinthians na decisão, que será disputada neste domingo, em horário que ainda será definido. O clube paulista espera agora o vencedor do confronto entre Atlético Nacional, da Colômbia, e Real Madrid, da Espanha. O jogo será realizado ainda nesta sexta-feira. Se o time da casa vencer, a final do ano passado será repetida. Na ocasião, o Real Madrid venceu o Corinthians na final.