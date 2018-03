Corinthians aumenta o preço dos ingressos para final

Depois de muita discussão, o Corinthians divulgou neste sábado, o aumento nos preços dos ingressos para a primeira partida da decisão da Copa do Brasil contra o Sport, quarta-feira, no Morumbi. O preço mínimo dobrou: arquibancadas laranja e amarela e térrea laranja (atrás dos gols) custam R$ 20. Para ficar nas arquibancadas azul ou vermelha (centralizado) o corintiano desembolsa R$ 30. Esse era o preço que alguns diretores queriam para todos os setores, mas o presidente Andres Sanches não concordou. As vendas começam neste domingo, das 10h às 17h, nos estádios do Morumbi, do Parque São Jorge, no Ginásio do Ibirapuera e no Estádio Bruno José Daniel - em Santo André. Não haverá venda no Pacaembu e cada torcedor poderá comprar apenas três bilhetes. O ingresso mais caro custará R$ 200 (Vip Premium). Cativas sairão por R$ 150, cadeiras azul e vermelha por R$ 80 e cadeiras amarela e laranja por R$ 60. O aumento de preço dividiu os torcedores neste sábado no Pacaembu. "Eu acho justo. O time está todo endividado e precisa de uma renda boa. O Palmeiras cobrou R$ 40 o mais barato. Para ver o Timão campeão vale", disse Carlos Teixeira, advogado. "Quando precisaram da torcida abaixaram o preço e prometeram que seria até o final da Copa do Brasil. Acho que a diretoria não confiava no time", reclamou André Cícero Camargo, comerciante. O departamento financeiro fez um levantamento de quanto seria a renda líquida se os 68 mil ingressos forem vendidos, tanto com valor mínimo de R$ 20, quanto com R$ 30. O ideal, segundo a diretoria, era valor de R$ 30, mas Andres Sanches achou muito caro. Acabou prevalecendo a decisão do presidente.