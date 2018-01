Corinthians aumenta salários de Gil Vampeta prometeu que vinha, mas não veio. Lucas, que é do Rennes, da França, e estava emprestado ao Cruzeiro, foi apresentado e treinou no Parque São Jorge. A chegada do atacante Liédson ficou para amanhã. O Corinthians teve um dia muito movimentado. Deivid, que tinha até ameaçado ir embora se não tivesse um aumento e garantia que tinha propostas do Cruzeiro e Flamengo, foi ironizado por Antônio Roque Citadini, vice-presidente de futebol do clube. "Agora vou ter uma reunião com o procurador do Deivid. Ouvi falar que o jogador tem um pacote de faxes com propostas para ele ir embora do clube." A frase é de Citadini. Pura ironia com as declarações de Deivid, que sexta-feira reclamou que está ganhando pouco (R$ 25 mil) e que precisa ser "valorizado pelo clube". Jorge Moraes, procurador do atacante, não apareceu no Parque São Jorge. Mandou avisar que vem no final de semana para exibir as tais propostas que teria pelo futebol de seu ?cliente?. Gil, que nem tinha pedido reajuste salarial nos últimos dias, vai ser aumentado. Seu contrato, que tem validade até 2005, será reavaliado. "Estou conversando com o Gil. Vamos mexer nos valores de seu vínculo", garantiu Citadini. O atacante, que ganhava cerca de R$ 70 mil, passará a receber R$ 100 mil. E a multa pela rescisão de contratual, que hoje é de US$ 10 milhões, pode chegar aos US$ 20 milhões. Gil ficou envaidecido com o recnhecimento da diretoria. E avisou: "Não tenho procurador. O último que eu tive não me ajudou em nada. Só tive decepções com ele. Agora quem cuida dos meus negócios sou eu mesmo." Lucas treinou em dois períodos. Seus direitos federativos pertencem ao Rennes, que o comprou em 2000 do Atlético Paranaense, por US$ 20 milhões. Na época, a negociação provocou muita polêmica. "O mercado do futebol mudou muito. Agora, nem um jogador com mais qualidades do que eu seria comprado por tanto dinheiro", disse o atacante. Clube pensa em Jorge Wagner - Para ficar com Lucas, o Corinthians vai ter de pagar US$ 75 mil ao Cruzeiro, que o trouxe do Rennes por US$ 150 mil. No Cruzeiro, o atacante atuou em 13 partidas. Não fez um gol sequer. "Não tive problemas com o Vanderlei Luxemburgo. Ele não ameaçou me bater. Afinal, sou mais forte do que ele", brincou o atacante, referindo-se à discussão que o técnico teve com o seu colega Joãosinho na Toca da Raposa ano passado e que foi flagrada por uma emissora de televisão. A chegada de Vampeta ficou para amanhã. O jogador renovou seu empréstimo com o Corinthians. A permanência do volante no Parque São Jorge só será possível porque a Kolumbus - que vai assinar contrato de patrocínio com o clube - vai ajudar a pagar seu salário, que caiu de R$ 120 mil para R$ 100 mil. "De Salvador para São Paulo tem dois vôos diários. Um de manhã e o outro à tarde. O Vampeta, como bom baiano, deixou para vir no vôo da tarde", disse Citadini, explicando a ausência do volante. A asssessoria de imprensa do clube garante que amanhã Liédson será apresentado. No período em que o clube tentava a contratação do atacante, ele teria treinado numa academia da cidade por conta do Corinthians. Na Espanha, o diário Marca garante que o Sevilla está interessado em Liédson. Os dirigentes do Corinthians, garantem que o alvo agora é um meia. Jorge Wagner, em litígio com o Cruzeiro, é o mais cotado.