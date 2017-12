Corinthians avança na Copa SP com goleada de 6 a 0 no Paysandu

O Corinthians conquistou a classificação para a terceira fase da 47.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior em grande estilo. Sem dificuldades, o time paulista atropelou o Paysandu por 6 a 0 na noite deste sábado, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira. Por outro lado, o Botafogo foi surpreendido pelo Mirassol, perdeu por 1 a 0 e está eliminado. Oito confrontos da 3.ª fase já estão definidos e os últimos seis vão ser conhecidos através dos 12 jogos deste domingo.

Depois de conseguir uma classificação tranquila, o Corinthians enfrentará outro clube paulista na próxima fase, o Guarani. O time de Campinas conseguiu a vaga na terceira fase nesta tarde, com uma vitória apertada sobre o Botafogo-PB por 1 a 0.

Desde os primeiros minutos, o Corinthians dominou o Paysandu. Na etapa inicial, Vinícius DelAmore abriu o placar aos 11 minutos, de cabeça. O caminho para a goleada foi encaminhado aos 30 minutos, quando o meia Maycon bateu na saída do goleiro para fazer 2 a 0. Ainda na primeira etapa, Léo Jabá e Maycon, novamente, balançaram as redes, aos 36 e aos 41 minutos, respectivamente.

No segundo tempo, o clube paulista diminuiu o ritmo, mas ainda assim conseguiu ampliar. O lateral Léo Príncipe e o meia Rodrigo, a um e aos 19 minutos, respectivamente, marcaram o quinto e o sexto gols corintianos, completando o show.

Assim, o maior campeão da Copa São Paulo, com nove títulos, completou o quarto jogo sem sofrer gols nesta edição do torneio. E seu ataque marcou 13 gols.

SURPRESA

Outro clube paulista se classificar foi o Mirassol, que surpreendeu ao vencer o Botafogo por 1 a 0, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis. Matheus Carvalho marcou o gol do triunfo. Na terceira fase, o time do interior paulista enfrentará o Vila Nova-GO.

Confira os jogos da 3ª fase da Copa São Paulo que já estão definidos:

Juventude x Sport

Cruzeiro x Marília

Ceará x Joinville

Rio Claro x Internacional

Avaí x Primavera-SP

Ituano x Grêmio

Guarani x Corinthians

Vila Nova-GO x Mirassol

Confira os resultados dos jogos já realizados da 2ª fase:

SEXTA-FEIRA

Primavera-SP 3 x 2 Fluminense

Ponte Preta 1 x 2 Ituano

Internacional 2 x 0 Criciúma

Juventude 2 x 0 Atlético-PR

SÁBADO

Sport 1 x 0 Tanabi-SP

Grêmio 2 x 1 Desportivo Brasil

Cruzeiro 3 x 1 Noroeste

Joinville 3 x 1 Confiança-SE

Guarani 1 x 0 Botafogo-PB

São Carlos 1 x 3 Rio Claro

Vila Nova-GO 5 x 0 Linense

Água Santa-SP 2 x 3 Avaí

Santos 0 (2) x 0 (3) Ceará

Coritiba 0 (2) x 0 (4) Marília

Botafogo 0 x 1 Mirassol

Corinthians 6 x 0 Paysandu