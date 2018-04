Corinthians avisa que está mais forte após semana em Itu

SÃO PAULO - O Corinthians deixa Itu mais forte do que chegou. Depois de uma semana de concentração no interior de São Paulo, a equipe se prepara para um período decisivo do Campeonato Brasileiro. E com o retorno do atacante Ronaldo e as chegadas do argentino Defederico e do volante Marcelo Mattos, chegou a hora de descobrir se os corintianos vão ou não disputar o título.

A 24.ª rodada do Brasileirão começou a ser disputada no último sábado, mas o Corinthians entra em campo apenas na quarta-feira, em jogo que foi adiado contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Depois disso, serão dois confrontos diretos contra adversários que estão no grupo dos cinco primeiros colocados do campeonato: Goiás e São Paulo.

"Se vencermos todos os jogos seremos campeões", afirmou o técnico Mano Menezes, antes de cair no riso com a obviedade que disse. "Mas é claro que ter esses jogos diretos pode ajudar. Gostamos de partidas decisivas."

Na quarta-feira, o Corinthians possivelmente terá as estreias de Defederico e Marcelo Mattos, o que deve dar mais força de marcação e criatividade ao time. O argentino, inclusive, deve jogar mais adiantado, como um atacante.

Durante a semana de trabalho em Itu, Mano Menezes testou diferentes formações, ensaiou jogadas e fez vários treinos físicos justamente preparando seu elenco para uma sequência que será fundamental. Se conquistar os pontos contra Coritiba, São Paulo e Goiás, o Corinthians terá a chance de embalar de vez.

"A vantagem (dos líderes sobre o Corinthians) é grande ainda. Mas são muitos jogos. Dá para buscar e essa preparação em Itu foi importante. Saímos daqui melhores", avisou Mano Menezes, que já se habituou a levar o elenco para a cidade do interior paulista antes de confrontos que considera decisivos - foi assim na pré-temporada e na semana que antecedeu às semifinais do Campeonato Paulista contra o São Paulo.

"Acho que aproveitamos muito bem esse período em Itu. Acertamos alguns detalhes que estávamos deixando a desejar e conseguimos melhorar a parte física. É sempre bem diferente quando você tem um tempo apenas para se preparar", explicou o zagueiro Chicão.

Mano Menezes chegou a jogar a toalha no Campeonato Brasileiro, ao dizer que seu time não poderia mais ser campeão. Declaração calculada ou não, a frase mexeu com o brio dos jogadores, que fizeram reunião e reagiram na competição. Vitórias seguidas, ainda mais contra Goiás e São Paulo, colocam os corintianos na briga de vez.

REFORÇO

O Corinthians espera resolver nesta semana a situação de Edno. O próprio jogador já se irritou com a indefinição da Portuguesa, que ainda não respondeu a proposta corintiana. "É difícil entender o que a diretoria da Portuguesa pretende. Quero resolver meu futuro o mais rápido possível", disse ele.