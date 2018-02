Corinthians-B derrota Febem por 2 a 0 O trabalho realizado pelo ex-jogador Zé Maria na Febem começa a dar resultados. Há quase cinco anos como coordenador esportivo e técnico do time da unidade do Tatuapé, o ex-lateral-direito de Corinthians e Portuguesa está feliz. Todo o esforço em tentar dar um futuro diferente aos internos tem sido recompensado. Nesta quarta-feira, a seleção da Febem disputou um amistoso contra o Corinthians-B, time composto por atletas sub-17, e alguns dos jogadores já foram indicados pelos olheiros do time de Parque São Jorge e deverão fazer testes no clube. O resultado, derrota por 2 a 0, pouco interessou. O que importa mesmo é o retorno obtido com o esporte. "A gente tenta tirá-los da brutalidade", diz Zé Maria. Segundo ele, tudo tem acontecido da melhor maneira possível. "Nos primeiros três, quatro meses, eles (internos) ficam com um pouco de resistência, mas depois a coisa muda." Para o interno Z.R.S, de 20 anos, que deixará a unidade nas próximas semanas, o futebol jogado na Febem rendeu bons frutos. "Estou vendo alguma coisa para jogar no interior. Já apareceu o Bragantino", conta, orgulhoso. O interno está preso por ter cometido um homicídio. Graças ao esporte, Z.R.S. deixou de pensar na criminalidade. Hoje, o que ele mais quer é voltar para a sua casa, no Itaim Paulista. E começar uma nova vida. "Para nós, jogar futebol aqui é muito importante, a gente treina de segunda, quarta e sexta-feira. E quando vem um time de fora, a gente fica bastante motivado." O jovem não disfarça a alegria em saber que muito em breve deixará a unidade. E agradece ao futebol. "É um meio de vida. Para quem pretende sair do mundo do crime. Eu comecei a perceber que o esporte é vida." Além, dele, outros jogadores da Febem começam a mudar de vida. Na semana passada, o São Caetano também jogou contra a seleção da Febem. Empatou por 1 a 1 e o coordenador do time do ABC, Giba de Salles, afirmou que o clube tem interesse que o goleiro e um dos volantes do time façam testes na equipe. Ademílson Paiva, o Careca, técnico do Corinthians, elogiou alguns jogadores, e disse que o goleiro da Febem também poderá fazer testes no clube. "Esses meninos precisam de oportunidade", afirma Careca. E é justamente isso que Zé Maria tenta fazer. Dar uma nova vida aos meninos. "Fazemos isso com muita conversa. E o esporte ajuda nisso pela disciplina. A gente dita as normas. Se alguém não cumprir, será punido", explica Zé Maria. O resultado tem sido positivo. Dos quase 1.800 internos, cerca de 600 trabalham com o futebol. Há também atividades de musculação, xadrez, vôlei, basquete, atletismo e recreação aquática. "Assim os meninos não têm mais nada o que pensar. Há uma mudança no relacionamento deles, na maneira de pensar. A gente cria uma expectativa neles. O único problema é que falta continuidade. Não conseguimos redirecioná-los. Por isso que é importante que os clubes venham jogar aqui e demonstrem interesse pelos meninos." Para Zé Maria, o que mais lhe chama a atenção é como os jovens entram tão facilmente na criminalidade. "São levados, na maioria das vezes, pela droga. Se perdem por pouca coisa", diz o ex-jogador. Nesta quarta, a Febem não conseguiu parar os meninos do Corinthians, que tinha no time seis coreanos e dois americanos. Os gols foram de Diego Goiás e Thomaz, o capitão da equipe.