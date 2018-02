Corinthians B é atração na Copa FPF O Corinthians B inicia a fase de oitavas de final, que será disputado em sistema mata-mata, neste sábado, às 15h05 jogando em casa, no Parque São Jorge, com transmissão ao vivo da TV Cultura. O time dirigido pelo técnico Adaílton Ladeira enfrenta o Rio Claro, que terá a vantagem de decidir a vaga em casa, no segundo confronto. A rodada terá ainda mais cinco jogos sábado e outro domingo. O Corinthians é o único grande que continuou na competição. O Santos, último campeão, São Paulo, Palmeiras B e Portuguesa foram eliminados na primeira fase. Depois de liderar as primeiras rodadas, o time terminou a fase inicial em baixa, com um empate e três derrotas, em quarto lugar no Grupo 3. O Rio Claro terminou como líder do Grupo 1. Outros dois jogos serão disputados em São Paulo: Nacional x Rio Preto e Juventus x Noroeste, ambos às 15 horas. No mesmo horário, o Mirassol enfrenta em casa o ECO-Osasco. O Comercial recebe o Guarani às 17 horas e às 20h45, Independente e Ferroviária se pegam em Limeira, com transmissão da Rede Vida de Televisão. No domingo, às 11 horas, acontece apenas uma partida, em Ribeirão Preto, onde o Botafogo enfrenta o Ituano. Na primeira fase, com 28 clubes, se classificaram os quatro melhores de cada grupo. Nesta fase, as 16 equipes classificadas formam oito grupos com dois e fazem o mata-mata em dois jogos, para ver quem chega à terceira fase. O campeão garantirá vaga para a Copa do Brasil. Confira os jogos da rodada: Sábado: 15 horas - Nacional x Rio Preto; Juventus x Noroeste; Mirassol x ECO-Osasco; 15h05 - Corinthians x Rio Claro; 17 horas - Comercial x Guarani; 20h45 - Independente x Ferroviária.