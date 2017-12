Corinthians B é campeão da Série B-3 O Corinthians B conquistou o título paulista da Série B-3 (sexta divisão estadual), ao ganhar da Ponte Preta-Sumaré por 2 a 0, neste domingo, no Parque São Jorge. Na primeira partida da final, em Sumaré, a equipe corintiana já tinha vencido pelo mesmo placar. Os dois finalistas garantiram acesso para a Série B-2 em 2002. A conquista do Corinthians foi incontestável. O time teve a melhor campanha entre os 28 participantes. Somou 80 pontos nas três fases, com 24 vitórias, oito empates e duas derrotas (ambas na primeira fase). Marcou 89 gols e sofreu 20. Na final, também foi superior à Ponte Preta nos dois jogos e ficou merecidamente com o título. Neste jogo de domingo, o Corinthians apenas confirmou seu favoritismo. Mesmo podendo perder até por dois gols de diferença, o time do Parque são Jorge dominou a partida. A Ponte assumiu o papel de coadjuvante e não teve forças para buscar a vitória. A vitória corintiana saiu no segundo tempo. Gilmar abriu o placar aos 13 minutos e, aos 45, Luciano Bebê fez 2 a 0.