Corinthians-B e Joseense classificados O Joseense e o Corinthians-B já estão classificados para a próxima fase da Série B-3 do Campeonato Paulista. Neste domingo à tarde, as duas equipes não tomaram conhecimento de seus adversários e garantiram uma das seis vagas de cada g rupo para a próxima fase da competição. No Grupo 1, o Joseense empatou em 2 a 2 com o Paulistano, de São Roque, mas venceu por 5 a 2 na decisão do ponto extra nos pênaltis. Por outro lado, a fase continua ruim para o União Suzano, que foi goleado por 5 a 0 pelo Amparo fora de casa. No Grupo 2 o Corinthians-B chegou aos 56 pontos ao vencer o Montenegro, de Avaré, por 3 a 0. Em segundo está o Comercial de Tietê, com 51 pontos, porque venceu o Vocem, de Assis, por 4 a 0. As partidas Catanduvense x Ranchariense e Gazeta x Prudentino foram canceladas pela Federação Paulista de Futebol porque Catanduvense e Gazeta não quitaram dívidas com a entidade. Resultados da rodada: Amparo 5 x 0 União Suzano, Andradina 2 x 0 Tanabi, Comercial de Tietê 4 x 0 Vocem, Corinthians-B 3 x 0 Montenegro, Grêmio Barueri 7 x 1 Ginásio Pinhalense, Paulistano (4) 2 x 2 (5) Joseense, Ponte Preta-Sumaré 1 x 0 Águas de Lindóia , União do Vale (1) 0 x 0 (3) Jacareí, Elosport 1 x 0 União Iracemapolense, Osan 2 x 0 Guaçuano (sábado), Paulista de Caieiras 2 x 0 Serra Negra (sexta) e Pirassununguense 6 x 2 Itararé (sexta). Classificação: Grupo 1 - 1) Joseense 53; 2) Paulista de Caieiras 47; 3) Ponte Preta-Sumaré e Jacareí 41; 5) Osan e Amparo 38; 7) Guaçuano e União do Vale 37; 9) Paulistano 31; 10) Grêmio Barueri 29; 11) Serra Negra 23; 12) Águas de Lindóia e Ginásio Pinhalense 19; 14) União Suzano -10. Grupo 2 - 1) Corinthians-B 56; 2) Comercial de Tietê 51; 3) Pirassununguense 50; 4) Prudentino, Montenegro e Elosport 40; 7) Tanabi e Itararé 34; 9) Andradina 33; 10) U.Iracemapolense 31; 11) Vocem 25; 12) Gazeta 10; 13) Ranchariense 7; 14) Catanduvense -12.