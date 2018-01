Corinthians B é o único a vencer fora O Corinthians B venceu o Osan, por 3 a 1, em Indaiatuba, nesta manhã de domingo, pela abertura da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B-3 - sexta divisão. A vitória corintiana já garante ao time a liderança do Grupo 3, com três pontos, mantendo o time como um dos favoritos ao título da competição, agora disputado por apenas 12 clubes. Além de mostrar bom futebol, o Corinthians ainda contou com uma fraca arbitragem, que prejudicou bastante o time da casa. Esta foi a 11ª vitória consecutiva do Corinthians. A rodada ainda teve mais seis jogos, com a supremacia dos times mandantes. Em Mogi Guaçu, o Guaçuano venceu o Elosport, por 2 a 0, também pelo Grupo 3. Pelo Grupo 1, Prudentino e Joseense protagonizaram o único empate da rodada: 0x0. Na disputa das penalidades máximas, o Joseense venceu por 3 a 2, garantindo o único ponto. O Montenegro não teve dificuldades para vencer o Jacareí, por 4 a 1. No Grupo 2, os dois times que atuaram em casa venceram. Em Sumaré, a Ponte-Sumaré venceu o Comercial de Tietê, por 3 a 2 . Em Pirassununga, o Pirassununguense, filial do Guarani, venceu o Paulista de Caieiras por 3 a 0. Confira os resultados: Grupo 1 - Prudentino (2)0 x 0(3) Joseense e Montenegro 4 x 1 Jacareí. Grupo 2 - Pirassununguense 3 x 0 Paulista e Ponte Preta Sumaré 3 x 2 Comercial Tietê. Grupo 3 - Guaçuano 2 x 0 Elosport e Osan 1 x 3 Corinthians-B. Classificação da Série B-3: Grupo 1 - 1) Montenegro 3 pontos; 2) Joseense 1 ; 3) Prudentino e Jacareí 0 Grupo 2 - 1) Pirassununguense e Ponte Preta-Sumaré 3 pontos; 3) Paulista e Comercial 0. Grupo 3 - 1) Corinthians B e Guaçuano com 3 pontos; 3) Osan e Elosport 0.