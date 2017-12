Corinthians B empata com Portuguesa Dois jogos abriram na tarde deste sábado a oitava rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Em Guarulhos, o Corinthians B passou aperto com a Portuguesa B, mas conseguiu o empate em 1 a 1 que o manteve na liderança isolada do Grupo 3, agora com 17 pontos. A Lusa, por sua vez, ficou com sete pontos e na quinta posição. Fabiano abriu o placar para o time do Canindé, aos 45 minutos, enquanto Carlinhos, aos 34 minutos do segundo tempo, empatou para o time do Parque são Jorge. Na Rua Javari, o Juventus bateu o ECO-Osasco por 3 a 1, de virada e ficou na terceira posição do Grupo 4, com 10 pontos, enquanto o ECO, apesar da derrota, se manteve como líder, com 15 pontos. Os gols da vitória foram marcados por Rafael, Jéferson e Tobi, com Bruno, de pênalti, anotando para o time osasquense.