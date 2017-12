Corinthians B fica perto do título O Corinthians "B" está bem perto do título paulista da Série B-3, o equivalente à sexta divisão estadual. Neste domingo cedo, em Sumaré, o Corinthians venceu a Ponte Preta-Sumaré, por 2 a 0, no estádio municipal de Sumaré. Agora, no segundo jogo, o time da capital pode até perder pelo mesmo placar que ainda assim garante a taça. O outro jogo será realizado no próximo domingo no Parque São Jorge. Os dois times já garantiam o acesso à Série B-2 em 2002. O resultado do jogo de hoje foi justo. O Corinthians esteve melhor em campo, anulando as principais jogadas ofensivas da Ponte. O primeiro gol saiu aos 23 minutos do primeiro tempo, com Laerte, cobrando pênalti. Luciano Bebê aumentou o placar, aos 43 minutos da etapa final. Quase dois mil torcedores acompanharam a decisão, que também foi transmitida, ao vivo, para todo o Brasil pela Rede Vida de Televisão.