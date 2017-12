Corinthians-B goleia e é novo líder O Corinthians-B não deu chances ao Pirassununguense e o goleou por 4 a 1 neste sábado à tarde. Com a vitória, o time paulistano chega à liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B-3 com 44 pontos, 2 a mais que Comercial de Tietê, atual vice-líder. O jogo foi realizado em Mogi das Cruzes porque a diretoria corintiana afirmou que as partidas no Parque São Jorge não estavam atraindo muitos torcedores. A 19ª rodada do Paulista da Série B-3 será completada neste domingo com os seguintes jogos: Águas de Lindoia x Grêmio Barueri; Amparo x Paulistano, Andradina x Comercial Tiete, Elosport x Itararé, Iracemapolense x Gazeta, Jacarei x Serra Negra, Joseense x Pinhalense, Montenegro x Ranchariense, Ponte Preta B x Guaçuano, Suzano x SC Paulista, Tanabi x Catanduvense, União do Vale x Osan e Vocem x Prudentino.