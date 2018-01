Corinthians-B goleia por 8 a 0 A 25ª rodada da Série B-3 do Campeonato Paulista disputada neste domingo foi marcada pela alta quantidade de gols. A média foi superior a quatro por partida. No Grupo 2, o Corinthians-B goleou o Gazeta por 8 a 0, no Parque São Jorge. Outro que voltou a vencer foi a Pirassununguense, que fez 2 a 1 no Andradina. A surpresa do domingo foi o Águas de Lindóia, que jogando fora de casa arrasou o Serra Negra por 5 a 0. Em Pinhal, a Pinhalense nem precisou se esforçar para ganhar os pontos porque o União Suzano não compareceu. No Grupo 1, o destaque ficou por conta da Ponte Preta Sumaré, que foi a São Roque e goleou o Paulistano por 6 a 3. Em São José dos Campos, o líder Joseense venceu o Guaçuano por 2 a 0 e complicou a situação do Mandi, com relação a classificação à próxima fase da competição. A zebra do grupo foi o Amparo, que não se intimidou pelo fato de jogar fora de casa, e venceu o Osan por 1 a 0. Com este resultado, o time de Eli Carlos adiou sua passagem para a fase seguinte. Resultados - Joseense 2 x 0 Guaçuano; Ginásio Pinhalense W x O União Suzano; Comercial de Tietê 3 x 4 Elosport; Corinthians-B 8 x 0 Gazeta; Jacareí 3 x 4 Paulista de Caieiras; Osan 0 x 1 Amparo; Paulistano 3 x 6 Ponte Preta-Sumaré; Pirassununguense 2 x 1 Andradina; Prudentino 2 x 3 Tanabi; Ranchariense (3) 1 x 1 (2) União Iracemapolense; Serra Negra 0 x 5 Águas de Lindóia; União do Vale 1 x 0 Grêmio Barueri; Vocem 2 x 4 Itararé. Classificação - Grupo 1 -1)Joseense 59; 2) Paulista de Caieiras 53; 3) Ponte Preta 47; 4) Jacareí 44; 5) Osan 41; 6) Guaçuano e União do Vale 40; 8) Amparo 36; 9) Paulistano 31; 10) Grêmio Barueri 29; 11) Ginásio Pinhalense 25; 12) Serra Negra 23; 13) Ág uas de Lindóia 22; 14) União Suzano -10; Grupo 21) Corinthians B 62; 2) Pirassununguense 54; 3) Comercial Tietê 51; 4) Elosport 46; 5) Montenegro 43; 6) Prudentino e Tanabi 40; 8) Itararé 37; 9) Andradina 36; 10) Iracemapolense 35; 11) Vocem 25; 12) Ranchariense 11; 13) Gazeta 10.