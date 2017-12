Corinthians-B goleia Ranchariense A fase do Corinthians é mesmo boa, tanto que até seu time B que disputa o Campeonato Paulista da Série B-3 - sexta divisão - continua dando show. Neste sábado à tarde, no Parque São Jorge, o Corintinha goleou, por 5 a 1, o Ranchariense, lanterna da competição com menos seis pontos. O Corinthians tem 14 pontos, na vice-liderança do Grupo 2.