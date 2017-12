Corinthians-B lidera grupo na B-3 O Corinthians-B assumiu a liderança do Grupo 2 da Série B-3 do Campeonato Paulista depois de vencer, em Rancharia, o Ranchariense por 2 a 0. O time tem 47 pontos, dois a mais que o Comercial de Tietê, que perdeu para o Pirassununguense, terceiro colocado, por 3 a 1. Os jogos, disputados neste domingo à tarde, foram válidos pela 20ª rodada. Pelo Grupo 1, o Joseense confirmou sua boa fase e não deu chance para a Ponte Preta Sumaré. Jogando em casa, o time de São José dos Campos voltou a mostrar um belo futebol e venceu por 3 a 1, se distanciando ainda mais na liderança, agora com 48 pontos. O vice-líder da chave é o Paulista de Caieiras, que venceu o Águas de Lindóia por 2 a 0 e chegou aos 41 pontos. Ainda com chances de se classificar entre os seis primeiros, o Jacareí venceu o Pinhalense por 6 a 4, no maior placar da rodada, que teve a alta média de 3,3 gols por jogo. Confira os resultados da 20ª rodada: Catanduvense 0 x 3 Iracemapolense, Gazeta 2 x 3 Andradina, Grêmio Barueri 2 x 4 Amparo, Guaçuano 2 x 0 Suzano, Itararé (3) 1 x 1 (2) Tanabi, Joseense 3 x 1 Ponte Preta B, Osan 1x 0 Paulistano, Pinhalense 4 x 6 Jacarei, Pirassununguense 3 x 1 Comercial Tiete, Prudentino 3 x 1 Montenegro, Ranchariense 0 x 2 Corinthians B, Paulista de Caieiras 2 x 0 Águas de Lindóia, Serra Negra 1 x 0 União do Vale e Vocem (3) 3 x 3 (4) Elosport. Classificação da Série B-3: Grupo 1 - 1) Joseense 48 pontos, 2) Paulista de Caieiras 41, 3) Ponte Preta-Sumaré 35, 4) Amparo 35, 5) Guaçuano 34, 6) União do Vale 34, 7) Jacareí 34, 8) Osan 29, 9) Paulistano 24, 10) Grêmio Barueri 23, 11) Serra Negra 23, 12) Águas de Lindóia 20, 13) Ginásio Pinhalense 19 e 14) União Suzano -10. Grupo 2 - 1) Corinthians-B 47, 2) Comercial de Tietê 45, 3) Pirassununguense 41, 4) Prudentino 37, 5) Montenegro, 6) Tanabi 34, 7) Itararé 33, 8) Elosport 32, 9) Andradina 25, 10) União Iracemapolense 25, 11) Vocem 24, 12) Gazeta 10, 13) Ranchariense 5 e 14) União Suzano -12.