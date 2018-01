Corinthians B mantém a ponta na B-3 Corinthians B e Pirassununguense são os principais líderes da Série B-3 do Campeonato Paulista - sexta divisão - que teve a sua segunda rodada da segunda fase disputada neste domingo. O Corinthians, no Parque são Jorge, venceu o Guaçuano 3 a 1 pelo grupo 4. O Pirassununguense, filial do Guarani, empatou com o Comercial, em 1 a 1, na cidade de Tietê. Na cobrança de pênaltis, o Pirassununguense venceu por 3 a 2, liderando o Grupo 5. Outro destaque da rodada foi a goleada do Prudentino sobre o Jacareí, por 5 a 1, mesmo atuando no Vale do Paraíba. A goleada deixou o time com três pontos dentro do grupo 3. O líder do grupo é o Joseense, com quatro pontos, após a vitória em casa, sobre o Montenegro, por 2 a 0. Em Caieiras, o Paulista venceu a Ponte Preta-Sumaré, por 2 a 1, numa grande virada. O Osan conseguiu bom empate, fora de casa, diante do Elosport, por 1 a 1, somando o ponto extra na cobrança de penalidades máximas (6 a 5). Resultados da rodada: Comercial de Tietê (2) 1 x 1 (3) Pirassununguense; Corinthians-B 3 x 1 Guaçuano; Elosport (5) 1 x 1 (6) Osan; Jacareí 1 x 5 Prudentino; Joseense 2 x 0 Montenegro e Paulista de Caieiras 2 x 1 Ponte Preta-Sumaré. Classificação: Grupo 3 - 1) Joseense 4; 2) Montenegro e Prudentino 3; 4) Jacareí 0. Grupo 4 - 1) Corinthians-B 6; 2) Guaçuano 3; 3) Osan 2; 4) Elosport 1. Grupo 5 - 1) Pirassununguense 5; 2) Ponte Preta-Sumaré 3 e Paulista de Caieiras 3; 4) Comercial de Tietê 0.