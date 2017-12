Corinthians-B no Parque São Jorge O Corinthians-B volta a campo neste sábado à tarde, no Parque São Jorge, na abertura da rodada do Campeonato Paulista da Série B-3, para enfrentar o Ranchariense (-6), que perdeu dez pontos, por ter escalado um jogador irregular na Série B3. O Corinthians-B faz uma campanha regular no campeonato, estando na sexta colocação do Grupo 2. Confira os jogos deste domingo: Águas de Lindóia x Paulista de Caieiras; Amparo x Grêmio Barueri; Andradina x Gazeta; Comercial de Tietê x Pirassununguense; Elosport x Vocem; União Iracemapolense x Catanduvense; Jacareí x Ginásio Pinhalense; Montenegro x Prudentino; Ponte Preta-Sumaré x Joseense; Paulistano x Osan; União Suzano x Guaçuano; Tanabi x Itararé e União do Vale x Serra Negra. Classificação Grupo 1 - 1) Joseense - 18 pontos; 2) Paulista de Caieiras e Águas de Lindóia-13; 4) Guaçuano - 12; 5) Osan -11; 6) Jacareí - 10; 7) União do Vale e Ponte Preta-Sumaré - 9; 9) Grêmio Barueri - 7; 10) Paulistano e Amparo - 6; 12) Serra Negra e Ginásio Pinhalense - 4 e 14) União Suzano - 0. Grupo 2 - 1) Comercial de Tietê 18 pontos; 2) Montenegro - 13; 3) Pirassununguense, Elosport e Prudentino - 12; 7) Corinthians-B e Vocem - 11; 8) Itararé - 7; 9) Tanabi e União Iracemapolense - 6; 11) Gazeta - 4; 12) Catanduvense - 2 13) Andradina - 1 e 14) Ranchariense - 6.