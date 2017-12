Corinthians B perde 1 ponto na B3 O Corinthians B perdeu 1 ponto e não tem mais 100% de aproveitamento dentro do Campeonato Paulista da Série B-3, equivalente à sexta divisão. De qualquer forma, o time do Parque São Jorge continua na liderança do grupo 3, com 11 pontos, após o empate de 1 a 1 com o lanterna Elosport, neste domingo, pela primeira rodada do returno. Na cobrança de pênaltis, os corintianos fizeram 3 a 1e ganharam o ponto extra. O Corinthians B deu muita sorte desta vez. Mesmo atuando em São Paulo, a equipe foi surpreendida pelo Elosport, que vencia o jogo até os 43 minutos do segundo tempo, quando Gilmar empatou. No outro jogo do grupo 3, o Osan venceu o Guaçuano por 3 a 1, em Indaiatuba. No ?derbinho? de Campinas, disputado em Pirassununga pelas filiais de Guarani e Ponte Preta, houve empate sem gols entre Pirassununguense e Ponte-Sumaré. Na cobrança de pênaltis, o time da casa levou a melhor, por 3 a 2. Depois do jogo, o técnico José Carlos Queirós, do Pirassununguense, pediu demissão por causa de toda a pressão que sofreu durante a semana, depois de ter perdido para mesmo rival por 4 a 2. Ainda pelo mesmo grupo 2, o Paulista de Caieiras derrotou o Comercial de Tietê por 2 a 1. No grupo 1, o Jacareí foi até São José dos Campos e, depois de estar vencendo por 2 a 0, cedeu o empate para o Joseense, mas conquistou o ponto extra, com o resultado de 4 a 3 nos pênaltis. No outro jogo, o Prudentino recebeu o Montenegro e empatou o jogo em 2 a 2, vencendo nos pênaltis por 4 a 3. Na segunda fase, apenas o campeão de cada grupo e o melhor segundo colocado entre todos se classificam para as semifinais. Confira todos os resultados: Prudentino (4) 2 x 2 (3) Montenegro, Joseense (3) 2 x 2 (4) Jacareí, Pirassununguense (3) 0 x 0 (2) Ponte Preta-Sumaré, Paulista de Caieiras 2 x 1 Comercial de Tietê, Corinthians B (3) 1 x 1 (1) Elosport e Osan 3 x 1 Guaçuano. Classificação: Grupo 1: 1) Montenegro - 7; 2) Joseense - 7; 3) Prudentino - 5; 4) Jacareí - 3. Grupo 2: 1) Paulista de Caieiras - 8; 2) Ponte Preta-Sumaré - 6; 3) Pirassununguense - 6; 4) Comercial de Tietê - 2. Grupo 3: 1) Corinthians B - 11; 2) Guaçuano - 6; 3) Osan - 5; 4) Elosport - 2.