Corinthians-B perde em casa na B3 O time B do Corinthians não está passando por uma boa fase. Mesmo jogando em casa, a equipe paulistana perdeu por 2 a 1 para o Comercial de Tietê e agora está na 10ª colocação do Grupo 2 da competição. A liderança deste grupo é do Pirassununguense, que venceu o União de Iracemápolis por 2 a 0 e chegou aos seis pontos. Ao seu lado estão o Vocem, de Assis, que venceu por 4 a 2 o Catanduvense, e o mesmo Comercial de Tietê. No Grupo 1 a liderança é do Guaçuano, que passou apertado pelo Ginásio Pinhalense, fora de casa, por 3 a 2. Ao seu lado estão o Osan, que venceu por 3 a 1 o Águas de Lindóia e o Joseense, que no sábado venceu o Paulista de Caieiras por 2 a 1. Resultados da Rodada - Amparo 2 x 1 Ponte Preta-Sumaré; Andradina 1 x 5 Elosport; Corinthians-B 1 x 2 Comercial de Tietê; Ginásio Pinhalense 2 x 3 Guaçuano; Montenegro 2 x 0 Gazeta; Osan 3 x 1 Águas de Lindóia; Pirassununguense 2 x 0 União Iracemápolis; Prudentino (4) 3 x 3 (3) Itararé; Ranchariense 1 x 2 Tanabi; Serra Negra (3) 0 x 0 (2) União Suzano; União do Vale 3 x 1 Paulistano; Vocem 4 x 2 Catanduvense; Joseense 2 x 1 Paulista de Caieiras (sábado) e Jacareí (5) 3 x 3 (4) Grêmio Barueri (sábado). Confira a classificação da Série B3: Grupo 1 1) Guaçuano, Osan e Joseense - 6 pontos 4) Jacareí - 5 pontos 5) Paulista de Caieiras, Águas de Lindóia, União do Vale e Amparo - 3 pontos 8) Grêmio Barueri e Serra Negra - 1 ponto 11) Ponte Preta-Sumaré, Paulistano, União Suzano e Ginásio Pinhalense 0. Grupo 2 1) Pirassununguense, Vocem e Comercial de Tietê - 6 pontos 4) Prudentino - 5 pontos 5) Elosport - 4 pontos 6) União Iracemapolense, Montenegro e Tanabi - 3 pontos 9) Itararé, Corinthians-B e Ranchariense - 2 pontos 12) Catanduvense, Gazeta e Andradina - nenhum ponto