Corinthians B perde terceira na Copa FPF Mesmo classificado para a segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol, o Corinthians B sofreu sua terceira derrota consecutiva na competição, neste sábado à tarde, no Estádio Brinco de Ouro, em campinas, diante do Guarani, por 3 a 2. O time campineiro poderia ter vencido com mais facilidade, porque foi superior durante quase todo o jogo. Na classificação do Grupo 3, o Guarani ficou na quarta posição, com 17 pontos, dependendo de um ponto na última rodada par se classificar. O Corinthians continua em terceiro, com 18 pontos. Outros dois jogos aconteceram à tarde. O Juventus, depois de duas derrotas seguidas e sob o comando interino do técnico Caio Zanardi, venceu a Internacional de Limeira por 2 a 0 na Rua Javari, em São Paulo. Com o resultado, o time da Mooca chegou à terceira posição do Grupo 4, com 17 pontos, estando virtualmente classificado. O Botafogo foi pressionado quase o tempo todo, mas conseguiu vencer o Rio Claro por 1 a 0, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, ficando na quarta posição do Grupo 1, com 18 pontos, um a menos que o rival - e já classificado - Comercial. O Rio Claro, por sua vez, mesmo derrotado, ficou na vice-liderança, com 21 pontos, e também garantido na outra fase.