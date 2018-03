Corinthians-B terá Müller e Batata O atacante Müller, um dos jogadores que mais títulos conquistou no futebol brasileiro, será a atração do Corinthians contra o Flamengo do Piauí, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, amanhã (09), às 20h30, no Pacaembu. O jogo praticamente não tem mais importância. Com a goleada por 8 a 1, na primeira partida, há uma semana, em Teresina, o time da capital só ficará fora da próxima fase da competição nacional ser for goleado por 7 a 0. O técnico Wanderley Luxemburgo confirmou hoje a escalação de um time reserva. O treinador vai poupar os titulares que domingo enfrentarão o Santos na segunda e decisiva partida pelas semifinais do Campeonato Paulista. Aos 35 anos, Müller faz a reestréia no Corinthians depois de uma participação vexatória no segundo semestre do ano passado. Ele disputou seis jogos com a camisa do time do Parque São Jorge e marcou um gol na vitória sobre a Ponte Preta (1 a 0), dia 24 de setembro, no Pacaembu, pela Copa João Havelange. Müller retornou ao Parque São Jorge por indicação de Luxemburgo para ocupar a vaga deixada no elenco por Luizão, que foi operado no joelho direito e só deve voltar ao futebol no início da próxima temporada. O companheiro de Müller no ataque será Ferrete, da equipe B. "Não será fácil. O adversário vem despreocupado com a classificação e nosso time tem muitos jogadores que não atuam há tempo. Mas vamos com tudo para superar esses problemas", disse Müller. O Corinthians considera o jogo um "amistoso". Por isso, o zagueiro Batata, que não joga desde agosto do ano passado por causa de três cirurgias seguidas, vai reaparecer na equipe. Ele forma dupla com Scheidt. "Será como se estivesse estreando no Corinthians", disse Batata. "Estou com muita ansiedade para voltar a jogar." Luxemburgo afirmou que optou em dirigir o time amanhã à noite, enquanto os titulares estão em Serra Negra, para prestigiar a equipe no Pacaembu. "Acho que os jogadores sentem mais seguros com o treinador. Eu, se fosse jogador, queria meu técnico orientando a equipe", disse Luxemburgo.