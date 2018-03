Corinthians B vai bem na Série B-3 Antes mesmo do Corinthians conquistar seu 24º título paulista no Morumbi, o Corinthians B deu um show de bola no Campeonato Paulista da Série B-3, a sexta divisão. O Corintinha goleou, impiedosamente, o Andradina, por 8 a 0, sendo o grande destaque da rodada realizada neste domingo cedo. O jogo foi realizado na cidade de Andradina, região Noroeste do Estado, a 642 Km da Capital. A versão B do Timão assumiu a vice-liderança do Grupo 1, com 11 pontos. Joseense, no Grupo 1, e Comercial, no Grupo 2, lideram a competição com 15 pontos cada. Os dois líderes venceram e continuam com 100% de aproveitamento no campeonato. O Joseense bateu a fraca equipe de Serra Negra por 6 a 0 em jogo realizado na tarde de sábado. Nesta manhã o Comercial de Tietê teve uma vitória suada sobre o União Iracemapol ense, por 1 a 0, em Iracemápolis. Na rodada desse fim de semana foram marcados 54 gols em 14 jogos, tendo como média de 3,85 gols por partida. Os artilheiros são Rico, do Águas de Lindóia, que marcou três vezes na vitória sobre o Paulistano por 3 a 1 e Reginaldo do Elosport, que balançou a rede duas vezes no jogo em que seu time venceu o Prudentino pelo mesmo placar. Os dois jogadores têm 7 gols na competição. Jogos desse fim de semana: Amparo 1 X 6 União do Vale; Andradina 0 X 8 Corinthians-B; Elosport 3 X 1 Prudentino; Guaçuano 2 X 3 Paulista de Caieiras; Itararé 2 X 1 Catanduvense; Jacarei (3)1 X 1(2) Osan; Águas de Lindóia 3 X 1 Paulistano; Montenegro 2 X 1 Pirassununguense; Ponte Preta Sumaré (1)1 X 1(3) Ginásio Pinhalense; Tanabi 2 X 1 Gazeta; Vocem 2 X 0 Ranchariense; União Suzano 1 X 3 Grêmio Barueri; Joseense 6 X 0 Serra Negra. Confira a classificação: Grupo 1 1) Joseense - 15 pontos 2) Águas de Lindóia - 12 pontos 3) Guaçuano - 11 pontos 4) Paulista de Caieiras -10 pontos 5) União do Vale - 9 pontos 6) Osan - 8 pontos 7) Ponte Preta Sumaré - 7 pontos 8) Jacareí - 7 pontos 9) Amparo - 6 pontos 10) Grêmio Barueri - 5 pontos 11) Serra Negra - 4 pontos 12) Ginásio Pinhalense - 4 pontos 13) Paulistano - 3 pontos 14) União Suzano (0). Grupo 2 1) Comercial de Tiête - 15 pontos 2) Corinthians-B - 11 pontos 3) Elosport -11 pontos 4) Vocem - 11 pontos 5) Prudentino - 11 pontos 6) Montenegro -10 pontos 7) Pirassununguense - 9 pontos 8) Tanabi - 6 pontos 9) Itararé - 5 pontos 10) União Iracemapolense - 5 pontos 11) Gazeta - 4 pontos 12) Ranchariense - 4 pontos 13) Catanduvense - 2 pontos 14) Andradina - 1 ponto