Corinthians B vence outra na Série B3 O Corinthians B venceu o Prudentino por 3 a 0, neste domingo, e manteve a liderança isolada do Grupo B do Campeonato Paulista da Série B-3, com 50 pontos. Em Jacareí, o Joseense, líder da chave 1 com 48 pontos, perdeu para o Jacareí por 1 a 0, gol de João Paulo aos 31 minutos do primeiro tempo. Mas, o resultado mais surpreendente da rodada foi do Andradina, que marcou 9 a 1 no Catanduvense. Na briga pela vice-liderança dos dois grupos, Paulista de Caieiras e Comercial de Tietê venceram. O Paulista foi até Amparo e conquistou uma boa vitória sobre a equipe da casa, por 2 a 0. Já o Comercial não teve trabalho para vencer o Ranchariense, em Tietê, por 4 a 1. A Ponte Preta-Sumaré venceu o União Suzano por 2 a 0 e se manteve na terceira colocação do Grupo 1. Confira todos os jogos da 21ª rodada: Águas de Lindóia (8) 0 x 0 (7) Guaçuano; Amparo 0 x 2 Paulista de Caieiras; Andradina 9 x 1 Catanduvense; Comercial de Tietê 4 x 1 Ranchariense; Gazeta 0 x 5 Pirassununguense; Grêmio Barueri 1 x 2 Osan; União Iracemapolense 2 x 0 Itararé; Jacareí 1 x 0 Joseense; Paulistano 3 x 1 Serra Negra; Ponte Preta-Sumaré 2 x 0 União Suzano; União do Vale 3 x 2 Ginásio Pinhalense; Montenegro 8 x 0 Vocem; Elosport 2 x 1 Tanabi; Corinthians-B 3 x 0 Prudentino. Classificação: Grupo 1: 1) Joseense - 48 pontos; 2) Paulista de Caieiras - 44; 3) Ponte Preta-Sumaré - 38; 4) União do Vale e Jacareí - 37; 6) Amparo - 35; 7) Guaçuano - 34; 8) Osan - 32; 9) Paulistano - 27; 10) Grêmio Barueri e Serra Negra - 23; 12) Águas de Lindóia - 21 13) Ginásio Pinhalense - 19; 14) União Suzano - -10. Grupo 2: 1) Corinthians-B - 50 pontos; 2) Comercial de Tietê - 48 3) Pirassununguense - 44; 4)Montenegro - 39; 5) Prudentino - 37; 6) Elosport - 35; 7) Tanabi - 34; 8) Itararé - 33; 9) Andradina e União Iracemapolense - 28; 11) Vocem - 24; 12) Gazeta - 10; 13) Ranchariense - 5; 14)Catanduvense - -12.