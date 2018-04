Corinthians bate a Chapecoense no Sul e se iguala ao Palmeiras na liderança

A disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro se transformou em um clássico à parte entre Corinthians e Palmeiras. O time Alvinegro venceu mais um jogo neste sábado e voltou a empatar em pontos (28) com o rival. O resultado que o Corinthians conquistou contra a Chapecoense por 2 a 0, na Arena Condá, em Chapecó (SC), joga a pressão para o Palmeiras, que tem um jogo a menos, mas enfrenta o Santos, nesta terça-feira, em casa, encerrando a 14.ª rodada.

Foi a quarta vitória consecutiva do Corinthians na competição, a quarta do técnico Cristóvão Borges em cinco jogos à frente da equipe. É uma série que dá tranquilidade e confiança para o substituto de Tite, agora na seleção brasileira.

O futebol ainda não é de um time que briga por título, mas com Cristóvão Borges o Corinthians ainda continua um time seguro e objetivo. E não vê problema em abusar dos cruzamentos na área (essa é uma grande diferença da época de Tite). Contudo, a equipe alvinegra precisa mostrar mais regularidade durante os 90 minutos e não só no segundo tempo.

O caminho mais lógico de se chegar ao gol, sem contar com lances de sorte ou jogadas individuais, é pressionar o adversário, adiantando a sua marcação. O Corinthians, a rigor, só fez isso no segundo tempo. Porque na etapa inicial o time errou mais do que criou.

Nos primeiros 45 minutos, a equipe de Cristóvão Borges só chegou perto do gol nos acréscimos. O primeiro chute que levou perigo ao goleiro Marcelo Boeck aconteceu aos 46 minutos, quando Luciano arriscou de fora da área. É muito pouco para um time que briga pela liderança do campeonato.

No segundo tempo, a postura mudou. Como havia acontecido na partida contra o Flamengo, no domingo passado, o Corinthians melhorou depois do intervalo. Foi mais objetivo, trocou mais passes e empurrou a Chapecoense contra seu gol.

O placar só não foi aberto logo aos dois minutos devido a um erro grosseiro da arbitragem. Uendel cobrou uma falta pelo lado do esquerdo do ataque, o zagueiro paraguaio Balbuena ganhou da defesa e cabeceou para o fundo do rede. Luciano, que não participou do lance, estava impedido e o trio de árbitros, comandado pelo mineiro Ricardo Marques Ribeiro, anulou o gol.

Mas demorou pouco mais de 10 minutos para o Corinthians, de fato, fazer 1 a 0. Após boa troca de passes com Giovanni Augusto, Rodriguinho ganhou da marcação e acertou um chute colocado, tirando Marcelo Boeck da jogada. À essa altura, o Corinthians era superior em campo e Cássio já não trabalhava tanto como no primeiro tempo.

Guilherme quase ampliou o placar em seu primeiro lance. Aos 47 minutos, Marquinhos Gabriel não desperdiçou um contra-ataque e bateu por cima do goleiro, fechando a vitória na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 x 2 CORINTHIANS

CHAPECOENSE - Marcelo Boeck; Gimenez, Demerson, Thiego e Dener; Sérgio Manoel, Gil (Martinuccio) e Cleber Santana; Silvinho (Arthur Maia), Ananias e Bruno Rangel (Kempes). Técnico: Caio Júnior.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique (Yago) e Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho e Giovanni Augusto (Guilherme); Romero, Luciano (Danilo) e Marquinhos Gabriel. Técnico: Cristóvão Borges.

GOLS - Rodriguinho, aos 15, e Marquinhos Gabriel, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Luciano (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO - Thiego (Chapecoense).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 380.345,00.

PÚBLICO - 11.615 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).