Corinthians bate Ferroviária e avança na Copa São Paulo

Atual campeão e maior detentor de títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians manteve os 100% de aproveitamento e se classificou à segunda fase neste domingo. Outros nove clubes também garantiram a vaga nas partidas disputadas às 16 horas.

Com dois gols de Taubaté e um de William, o Corinthians bateu a Ferroviária, por 3 a 2, pelo Grupo K, disputado em Araraquara. Tomaz e Renato, ambos de pênalti, fizeram para a Ferroviária. O Corinthians ficou em primeiro lugar, com nove pontos, três a mais que os donos da casa. A Ferroviária, por sua vez, ainda briga por uma vaga através do índice técnico.

Em Louveira, pelo Grupo E, o Guarani foi outro clube que se classificou com nove pontos e 100% de aproveitamento. O clube de Campinas venceu o Fluminense, de Feira de Santana, por 2 a 1, com dois gols de Eloi. Bruno fez para os baianos. Com apenas um ponto, o Fluminense foi eliminado. Enquanto isso, o Rio Preto, que goleou o Funorte, de Montes Claros, por 4 a 0, ficou com seis pontos, na vice-liderança, e briga por uma vaga no índice técnico.

O América Mineiro também confirmou a classificação com três vitórias na primeira fase. O time de Belo Horizonte derrotou o Rio Branco, por 1 a 0, no Grupo L e ficou com nove pontos. O Rio Branco terminou em terceiro, com quatro pontos. Coritiba, Pão de Açúcar, Paraná, Campinas, Juventude Figueirense e Goiás também avançaram na Copa São Paulo.

Confira os resultados dos jogos deste domingo:

Grupo B

Marília (MA) 1 x 2 Barueri (SP)

São Bento (SP) 0 x 4 Paraná (PR)

Grupo C

Internacional (SP) 2 x 2 Internacional (RS)

Pernambucano (PE) 0 x 1 Mogi Mirim (SP)

Grupo D

Vilavelhense (ES) 0 x 5 Ponte Preta (SP)

Campinas (SP) 1 x 0 Brasiliense (DF)

Grupo E

Funorte (MG) 0 x 4 Rio Preto (SP)

Guarani (SP) 2 x 1 Fluminense (BA)

Grupo J

Juventude (RS) 2 x 1 Vila Nova (GO)

XV de Piracicaba (SP) 0 x 2 Juventus (SP)

Grupo K

Araguaina (TO) 0 x 2 Vila Aurora (MT)

Ferroviária (SP) 2 x 3 Corinthians (SP)

Grupo L

Americano (MA) 1 x 5 São Caetano (SP)

Rio Branco (SP) 0 x 1 América (MG)

Grupo M

Paraibano (PB) 1 x 1 Sertãozinho (SP)

Pão de Açúcar (SP) 2 x 2 Coritiba (PR)

Grupo P

Comercial (MS) 1 x 4 ABC (RN)

Rio Claro (SP) 3 x 2 Santos (SP)

Grupo Q

União Barbarense (SP) 5 x 5 Ceará (CE)

Porto Feliz (SP) 0 x 1 Figueirense (SC)

Grupo R

Porto (PE) 2 x 1 Marília (SP)

Grupo V

Roraima (RR) 0 x 8 Portuguesa (SP)

Flamengo (SP) 2 x 3 Goiás (GO)

Grupo X

Piauí (PI) 6 x 4 Desportiva (ES)

Nacional (SP) 2 x 2 Botafogo (RJ)