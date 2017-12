Corinthians bate Guarani em amistoso O Corinthians derrotou o Guarani por 2 a 1, de virada, no jogo-treino deste sábadopela manhã, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Os gols foram marcados por Renato, aos 38 minutos do primeiro tempo, e Gilmar (do Corinthians B), aos 34 do segundo. Daniel Vítor, aos 27 do primeiro tempo, fez o do Guarani. ?Nos primeiros 20 minutos, a equipe esteve muito presa, mas após a marcação do gol do Guarani nossos jogadores se motivaram para buscar o empate e o rendimento me agradou?, disse Jairo Leal, auxiliar-técnico. Leal acredita que diante do Taubaté, quarta-feira à noite, no Vale do Paraíba, o time vai estar mais solto e quase pronto para estrear na Copa dos Campeões, dia 3 de julho, contra o Paysandu, no estádio Mangueirão, em Belém. O jogo-treino teve 90 minutos e o Corinthians escalou escalou dois times: Doni (Rubinho); Rogério (Angelo), Anderson (Batata), Fábio Luciano (Scheidt) e Kléber (Édson Canhão); Fabrício (Marquinhos), Fabinho (Pingo) e Renato (Ferreti), Leandro (Santiago Silva), Deivid (Gilmar) e Gil (Luciano Bebê).