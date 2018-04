Corinthians bate Mirassol e vence a primeira no Paulista

Agora com quatro pontos, o Corinthians fica mais longe da zona de rebaixamento do Paulistão, onde estava após a derrota para a Ponte Preta no meio de semana, e ocupa uma posição intermediária na tabela de classificação. O Mirassol, com três derrotas em três partidas, é o lanterna.

Na próxima quarta, às 22 horas, no estádio do Pacaembu, os titulares do Corinthians "estreiam" em 2013 no jogo contra o Mogi Mirim. Já o Mirassol buscará os primeiros pontos na competição contra o Paulista, também na quarta, às 17 horas, em Jundiaí.

O JOGO - Em campo, a primeira vitória corintiana no Paulistão foi obtida com inteligência e precaução. Com o forte calor que fazia em Mirassol, o gol feito por Romarinho logo aos seis minutos de jogo ajudou o Corinthians. A vantagem no placar permitiu aos corintianos cadenciar a partida, apesar de correr alguns riscos em chutes de fora da área do adversário.

O gol surgiu em uma tabela pelo lado direito do campo. O estreante Renato Augusto apareceu livre pela ponta e, depois de olhar para a área, fez um cruzamento perfeito para Romarinho, que subiu mais que o zagueiro na entrada da pequena área e cabeceou no canto direito baixo do goleiro Diego, que nada pôde fazer senão reclamar da falha de marcação.

Com a vantagem, o Corinthians procurou ter mais a posse de bola para evitar ter de se desgastar fisicamente. Com um bom sistema defensivo, o time da capital não deixava o Mirassol criar jogadas. A mais perigosa delas, durante toda a partida, foi uma de bola parada, mas de modo pouco comum. O lateral-direito Eduardo bateu todas as cobranças de lateral direto dentro da área, como se fosse um cruzamento, e levou muito perigo.

Na base dos contra-ataques, o Corinthians também criava chances para ampliar o placar. Giovanni e Romarinho tiveram as suas oportunidades, mas pararam na boa atuação de Diego, que fez grandes defesas. O chinês Zizao teve uma atuação regular, jogando mais pelo lado direito, e ajudou bastante na marcação. Inclusive recebeu um cartão amarelo - o segundo no campeonato.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 x 1 CORINTHIANS

MIRASSOL - Diego; Eduardo, Walter, Gian e Andrezinho; Mineiro (Rodrigo Possebon), Alex Silva, Felipe Lima (Adilson Bahia) e Camilo; Marcel (André Cassaco) e Caion. Técnico: Ivan Baitello.

CORINTHIANS - Danilo Fernandes; Edenilson, Felipe, Gil e Igor; Guilherme Andrade, Guilherme, Giovanni (Nenê Bonilha) e Renato Augusto; Romarinho (Willian Arão) e Zizao (Welder). Técnico: Tite.

GOL - Romarinho, aos 6 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Silva (Mirassol); Felipe e Zizao (Corinthians).

ÁRBITRO - Welton Orlando Wohnrath.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).