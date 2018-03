Corinthians bate o Gama com golaços de Acosta e Douglas

O Corinthians bateu o Gama por 3 a 1 neste sábado à tarde, no Estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), e confirmando a ótima fase na temporada, garantindo moral para a primeira decisão da semifinal da Copa do Brasil (contra o Botafogo, na terça), os 100% de aproveitamento e a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Veja também: Classificação Próximos jogos / Últimos resultados Bahia e Fortaleza vencem a 1.ª; ABC e São Caetano empatam Brasiliense pode perder seis pontos por jogador irregular A tarde foi perfeita para os jogadores de frente, em especial Acosta, Douglas e Herrera, que marcaram os gols. "Nós tivemos um primeiro tempo bem complicado, mas no segundo as coisas foram melhores. Consegui acertar um belo chute e fiz um gol bonito. Nossa equipe estava bem marcada no momento do chute, então tentei resolver sozinho. Felizmente a jogada deu certo", avalia Douglas. "Esse jogo já acabou. Agora precisamos enfrentar o Botafogo e tentar um bom resultado", resumiu Herrera, ainda na saída do campo. VANTAGENS QUE MUDAM O começo do Corinthians foi de pressão sobre o Gama. Douglas, Lulinha e Dentinho foram para cima logo no começo e com 11 minutos o time alvinegro fez o primeiro gol, com Herrera de cabeça - empurrando o adversário marcador antes, numa falta não marcada -, aproveitando cruzamento de Lulinha em cobrança de falta. Com o terceiro gol em dois jogos, o atacante argentino é o artilheiro da segunda divisão. GAMA 1 Luís Henrique; Lucas Silva, Pedro Paulo , João Vítor e Rodrigo Ítalo; Cléber Gaúcho (Tiago Bezerra ), Lucas, Kel e Reginaldo (Ludemar ); Bebeto (André Borges) e Adriano Magrão. Técnico: Ademir Fonseca CORINTHIANS 3 Felipe; Carlos Alberto, Fábio Ferreira, Chicão e André Santos; Nilton, Perdigão (Eduardo Ramos), Lulinha e Douglas; Dentinho e Herrera (William). Técnico: Mano Menezes Gols: Herrera aos 11 minutos do primeiro tempo; Adriano Magrão aos 25, Douglas aos 27 e Acosta aos 44 do segundo tempo. Árbitro: Célio Amorim (SC) Renda: R$ 217.910,00 Público: 18.941 pagantes Estádio: Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF) Este gol logo no começo assustou o time mandante, que pouco conseguia criar na frente e via os corintianos pressionarem. O técnico Ademir Fonseca até mexeu ainda no primeiro tempo, aos 24 minutos, tirando seu capitão, o volante Cléber Gaúcho, e colocando Tiago Bezerra. Mesmo assim não recuperou o domínio do meio-campo. André Santos, Douglas e companhia continuavam criando chances e perdendo. O que parece uma vitória tranqüila, apenas questão de tempo, teve um breve instante de susto para o time alvinegro. Aos 26 minutos do segundo tempo, num dos poucos ataques organizados, Lucas cruzou para Adriano Magrão subir mais que a marcação corintiana e cabecear sem chance de defesa para o goleiro Felipe, empatando para o Gama. A festa dos torcedores do Distrito Federal - e dos que secam o Corinthians - não durou dois minutos. Douglas, com a bola e de frente para o gol, driblou Kel e chutou forte, de pé esquerdo, para garantir a vantagem de 2 a 1. Ao bater, ele já saiu comemorando, ao ver o goleiro Luís Henrique passar feito um borrão pela bola, sem conseguir defender. GOLAÇO Os corintianos ainda tiveram tempo de comemorar outro golaço. Acosta, que entrou no segundo tempo, passou por dois marcadores e chutou de pé direito - que não é o forte - no ângulo, garantindo a vitória, aos 44 minutos. Na comemoração, mostrando que a camisa 25 está lhe dando sorte, até dançou. Agora, o próximo adversário do time alvinegro na Série B é o ABC, de Natal (RN), no próximo sábado, às 16 horas, no Estádio Frasqueirão. O Gama, com duas derrotas em dois jogos, tentará somar os primeiros pontos contra Fortaleza, na sexta-feira, às 20h30.