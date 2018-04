Corinthians bate o Mirassol por 1 a 0 e conquista primeira vitória no Paulistão

SÃO PAULO - No último jogo dos reservas antes da estreia dos titulares na temporada, o Corinthians conseguiu a primeira vitória no Campeonato Paulista ao derrotar o Mirassol por 1 a 0, neste domingo, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela terceira rodada. O duelo no interior do Estado marcou a estreia do meia Renato Augusto, contratado junto ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. Ele, inclusive, foi o responsável pelo cruzamento para o gol de Romarinho, aos seis minutos do primeiro tempo.

Agora com quatro pontos, o Corinthians fica mais longe da zona de rebaixamento do Paulistão, onde estava após a derrota para a Ponte Preta no meio de semana, e ocupa uma posição intermediária na tabela de classificação. O Mirassol, com três derrotas em três partidas, é o lanterna.

Na próxima quarta, às 22 horas, no estádio do Pacaembu, os titulares do Corinthians "estreiam" em 2013 no jogo contra o Mogi Mirim. Já o Mirassol buscará os primeiros pontos na competição contra o Paulista, também na quarta, às 17 horas, em Jundiaí.

O JOGO

Em campo, a primeira vitória corintiana no Paulistão foi obtida com inteligência e precaução. Com o forte calor que fazia em Mirassol, o gol feito por Romarinho logo aos seis minutos de jogo ajudou o Corinthians. A vantagem no placar permitiu aos corintianos cadenciar a partida, apesar de correr alguns riscos em chutes de fora da área do adversário.

O gol surgiu em uma tabela pelo lado direito do campo. O estreante Renato Augusto apareceu livre pela ponta e, depois de olhar para a área, fez um cruzamento perfeito para Romarinho, que subiu mais que o zagueiro na entrada da pequena área e cabeceou no canto direito baixo do goleiro Diego, que nada pôde fazer senão reclamar da falha de marcação.

Com a vantagem, o Corinthians procurou ter mais a posse de bola para evitar ter de se desgastar fisicamente. Com um bom sistema defensivo, o time da capital não deixava o Mirassol criar jogadas. A mais perigosa delas, durante toda a partida, foi uma de bola parada, mas de modo pouco comum. O lateral-direito Eduardo bateu todas as cobranças de lateral direto dentro da área, como se fosse um cruzamento, e levou muito perigo.

Na base dos contra-ataques, o Corinthians também criava chances para ampliar o placar. Giovanni e Romarinho tiveram as suas oportunidades, mas pararam na boa atuação de Diego, que fez grandes defesas. O chinês Zizao teve uma atuação regular, jogando mais pelo lado direito, e ajudou bastante na marcação. Inclusive recebeu um cartão amarelo - o segundo no campeonato.

MIRASSOL 0 x 1 CORINTHIANS

MIRASSOL - Diego; Eduardo, Walter, Gian e Andrezinho; Mineiro (Rodrigo Possebon), Alex Silva, Felipe Lima (Adilson Bahia) e Camilo; Marcel (André Cassaco) e Caion. Técnico: Ivan Baitello.

CORINTHIANS - Danilo Fernandes; Edenilson, Felipe, Gil e Igor; Guilherme Andrade, Guilherme, Giovanni (Nenê Bonilha) e Renato Augusto; Romarinho (Willian Arão) e Zizao (Welder). Técnico: Tite.

GOL - Romarinho, aos 6 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Silva (Mirassol); Felipe e Zizao (Corinthians).

ÁRBITRO - Welton Orlando Wohnrath.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

TEMPO REAL

SEGUNDO TEMPO

48 min - Termina o jogo: Mirassol 0 x 1 Corinthians. O Corinthians consegue sua primeira vitória e o Mirassol, sua terceira derrota.

47 min - Mirassol ainda persegue o empate, com boa cobrança de escanteio e jogadores atentos no rebote. Rodrigo Possebon lança mais uma para o gol, que vai para fora.

45 min - Corinthians adentra área do Mirassol e tem chance de marcar, mas o lance está impedido e bandeira marca bem.

44 min - Jogo vai até os 48 minutos, determina o árbitro.

42 min - Romarinho também sai. Ele é substituído por William Arão. Como Zizao, é ovacionado pelos corintianos.

39 min - Zizao deixa a partida para a entrada de Weldinho. Atacante é aplaudido pela torcida. Com a alteração, Nenê Bonilha deve jogar mais adiantado.

37 min - Possebon pega bola de primeira na cara do gol corintiano, mas joga para fora. Em lance parecido, poucos minutos antes, Danilo defendeu. Mirassol agora é quem pressiona no jogo.

34 min - Sai Marcel e entra André Cassaco no Mirassol.

32 min - Segundo tempo ganha um pouco mais de velocidade, com Corinthians pressionando mais. O Mirassol arrisca um chute ao gol, mas Danilo Fernandes não deixa passar nada neste domingo.

27 min - Renato Augusto tabela com Giovanni, que arrisca o chute e não acerta. Jogador, que teve bom desempenho na partida, deixa o campo para entrada de Nenê Bonilha

26 min - Romarinho mais uma vez com a bola. Jogador é autor de muitos lances perigosos na partida. Zizao cobra escanteio, que Diego espalma, afastando o perigo.

24 min - Adilson Baía chuta forte contra o gol corintiano, porém não foi dessa vez que o Mirassol sacudiu a rede. Time iguala finalizações no segundo tempo.

23 min - Times voltam a campo após pequena pausa para hidratação.

21 min - Pressionando, Corinthians permanece na área do Mirassol e Zizao cobra dois escanteios seguidos. Times fazem pausa técnica por causa do calor.

19 min - Corinthians cobra lateral perto da grande área, Romarinho pega de cabeça e o goleiro Diego, do Mirassol, faz mais uma bela defesa na partida.

18 min - Giovanni protege a bola, mas é pressionado pela marcação.

15 min - O estreante Renato Augusto tabela com Zizao e lança bola para o gol, de cabeça. No segundo tempo, são 9 finalizações do Mirassol contra 8 do Corinthians.

13 min - Romarinho faz ótima partida. Em mais uma investida, atacante deixa bola para Guilherme na cara do gol. O colega se joga na área e juiz, mais uma vez, não marca penalidade máxima.

11 min - Edenílson domina a bola com tranquilidade pela lateral direita do campo e o Corinthians ainda encontra facilidade para chegar à área do Mirassol neste segundo tempo. Romarinho recebe e chuta ao gol. Bola vai para fora.

9 min - Walter, do Mirassol, barra lance de Romarinho na pequena área e Corinthians cobra escanteio. Bola chega na área, mas é protegida pela defesa. No contra-ataque, jogador do Mirassol é derrubado.

6 min - Mirassol acorda no segundo tempo. Consegue evitar que a bola chega na área, sai no contra-ataque e chuta para o gol. A bola toca a rede, mas pelo de fora.

3 min - Mirassol cobra escanteio e chuta forte em direção ao gol de Danilo, que faz uma bela defesa evitando o empate.

2 min - Corintianos tabelam na área do Mirassol. Zizao, Giovanni e Romarinho tocam na bola. Guilherme recebe atrás e chuta para o gol, mas erra.

0 min - Recomeça a partida no Estádio José Maria de Campos Maia. Mirassol sai com a bola.

PRIMEIRO TEMPO

46 min - Fim do primeiro tempo. Com mais finalizações e bom desempenho do trio de ataque, o Corinthians sai na frente com 1 a 0.

44 min - Zizao leva cartão amarelo!

43 min - Mirassol tem chance de empatar, mas se atrapalha nos passes dentro da área e acaba barrado pela defesa do Corinthians.

41 min - Renato Augusto arranca para dentro da área do Mirassol e como os colegas se atrapalha com a bola e cai sozinho. Torcida corintiana pede pênalti e xinga o juiz.

39 min - Giovanni entra novamente na área com velocidade, cai diante da zaga do Mirassol. Zizao pega a bola, mas também se atrapalha e cai sozinho. Lance termina em escanteio para o Corinthians, cobrado por Zizao. Bola é afastada pela defesa.

37 min - Corinthians faz primeiro tempo muito superior ao Mirassol. Jogo vai se encaminhando para os minutos finais.

34 min - Zizao recebe perto da área, passa para Romarinho e volta a bola para Renato Augusto. Chance não é aproveitada pelo novo meia do Corinthians.

33 min - Andrezinho faz cobrança de falta para o Mirassol de fora da área. A bola passa direto pela barreia e Danilo pega sem dificuldade.

30 min - Em jogada individual, Giovanni invade a área do Mirassol e chuta perto do gol. Romarinho estava próximo e poderia ter sido uma opção de passe.

28 min - O Mirassol aparece pouco na partida, com excessão de Marcel, time não arrisca jogadas ao gol.

25 min - Romarinho recebe passe de Zizao na grande área. O atacante domina, passa um zagueiro, mas se joga e fica pedindo falta.

23 min - Marcel faz nova tentativa de fora da área, na direção do gol, mas dessa vez a bola vai alto e não ameaça Danilo Fernandes.

20 min - Giovanni dribla zagueiro e cai perto da área do Mirassol. Juiz manda seguir o jogo.

18 min - Sai o primeiro amarelo do jogo, para Alex Silva, do Mirassol.

16 min - Zizao chuta para o gol, mas o goleiro do Mirassol faz a defesa. No rebote, Giovanni chuta e Diego novamente evita o gol do Corinthians.

14 min - Romarinho fica novamente na cara do gol. O atacante, porém, se atrapalha e perde a chance de aumentar para o Corinthians

13 min - Ameaça do Mirassol! Marcel chuta forte para o gol corintiano, mas a bola não entra.

11 min - Zizao domina pela esquerda e arranca com a bola, mas a defesa adversária está de olho nele e a bola sai pela linha de lado.

10 min - Guilherme derruba jogador do Mirassol perto da área, mas juiz deixa seguir o jogo e é tiro de meta para o time da casa.

6 min - GOOOOOOOOL! Romarinho abre o placar para o Corinthians. Pouco antes, Edenílson já representava perigo após correr sozinho pela direita e bater direto para o gol, defendido por Diego.

4 min - Andrezinho cobra escanteio para o Mirassol e time da casa tem primeira chance de abrir o placar. Caion lança a bola, que é defendida por Danilo.

2 min - O Corinthians se aproxima da área do Mirassol e Zizao reclama de falta cometida enquanto detinha a posse de bola.

0 min - Começa a partida no José Maria. O Corinthians sai com a bola. Os times fizeram 1 minuto de silêncio pelas vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.