Corinthians bate o Paraná e vai à semifinal da Copa São Paulo

SÃO PAULO - O Corinthians bateu o Paraná por 1 a 0 na noite deste domingo, em Limeira, e se garantiu entre os quatro semifinalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim, o time alvinegro junta-se a Fluminense, Atlético-MG e Santos. Na reedição da final de 2012, a equipe alvinegra enfrentará o time carioca por uma vaga na decisão do próximo dia 25.

O Corinthians não encontrou dificuldades para conseguir a classificação. Logo aos quatro minutos, o meia Zé Paulo lançou Malcon dentro da área. O atacante invadiu a área e bateu cruzado para abrir o placar para a equipe corintiana, marcando seu quinto gol na Copinha. Na etapa inicial, o Paraná, que venceu o América-MG nas oitavas de final, deu bastante espaço no meio-campo.

Com isso, Zé Paulo, quase sempre pelo lado direito, assustou o time paranaense. Em uma dessas jogadas, o meia avançou, arriscou de longe e quase ampliou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o time de Osmar Loss procurou manter a posse de bola no campo de ataque, a fim de não correr riscos de sofrer o empate. Aos 24, novamente com Zé Paulo, o Corinthians quase ampliou. O goleiro Guilherme, porém, fez grande defesa em chute da entrada da área.

O time é o maior vencedor da história da Copa São Paulo, com oito títulos. O Fluminense, adversário desta quarta-feira, tem cinco conquistas - a última em 1989. O atual vencedor, Santos, é bicampeão. Já o Atlético-MG luta para colocar fim a um jejum de 30 anos sem vencer a competição. O time, três vezes campeão, venceu pela última vez em 1983.