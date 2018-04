Corinthians bate rival de Sorocaba e agora encara a Ponte Preta nas quartas

SÃO PAULO - Em ritmo de treino, o Corinthians não teve grandes dificuldade para vencer o Atlético Sorocaba por 2 a 0, neste domingo, pela última rodada do Campeonato Paulista. Diante dos pouco mais de 26 mil torcedores que compareceram naquela que pode ser a despedida da equipe do Pacaembu na competição, o time corintiano pouco se esforçou para conseguir este resultado.

Com a vitória, o Corinthians encerra a primeira fase da competição na quinta colocação, com 35 pontos, e terá pela frente nas quartas de final a Ponte Preta, mesmo adversário que o eliminou nas quartas do ano passado. Como a partida acontecerá no Moisés Lucarelli, a equipe do técnico Tite não voltará a atuar no Pacaembu pelo Paulista se for eliminada. Por outro lado, o Atlético despede-se do torneio na 15.ª posição, com 19 pontos.

Como a classificação já estava garantida, Tite usou a partida para testar uma formação que há tempos o torcedor queria ver, com o trio de ataque formado por Alexandre Pato, Guerrero e Emerson. A experiência foi prejudicada pela morosidade da partida, mas, apesar de alguns bons momentos, os três mostraram certa falta de entrosamento.

O JOGO

O Corinthians tomou um susto logo no primeiro minuto, quando Danilo Fernandes foi traído pelo quique da bola e Gil precisou tirar antes que o ataque adversário chegasse. Aos poucos, o time da casa passou a tomar conta do jogo, mas o Atlético levava perigo em alguns ataques esporádicos, como com Alex Willian, que criou boa chance aos seis minutos.

O poderoso ataque formado por Alexandre Pato, Emerson e Guerrero parecia ter dificuldades de entrosamento e os melhores momentos corintianos aconteciam em jogadas pelas laterais. O Atlético, no entanto, seguia incomodando e teve outra boa chance em chute de longe de Mateus, que Danilo Fernandes defendeu.

Mesmo sem criar grandes chances, o Corinthians chegou ao primeiro gol aos 34 minutos, após bela jogada de Guerrero. O peruano saiu da área e driblou dois jogadores com um toque. Depois, rolou para Danilo, que dominou e bateu na saída de Felipe Alves. O segundo gol sairia ainda no primeiro tempo, aos 45 minutos, com Alexandre Pato, que mostrou estrela para aproveitar o rebote. Paulinho tabelou com Guerrero, invadiu a área e bateu na trave. A bola voltou para Pato, que dominou e tocou com tranquilidade para o gol vazio.

A etapa final começou morna como a primeira e, com o resultado praticamente garantido, Tite começou a poupar seus jogadores, já pensando nas quartas de final do Paulista e nas oitavas da Libertadores. O primeiro a sair foi Pato, para a entrada de Romarinho. Logo depois, Jorge Henrique entrou na vaga de Danilo. Mais tarde, Douglas substituiria Emerson.

Guerrero, que já havia participado dos dois gols, queria deixar o seu e quase conseguiu aos 18 minutos, quando recebeu de Emerson e bateu forte de fora da área, exigindo boa defesa de Felipe Alves. No minuto seguinte, o peruano devolveu o presente para Emerson, que invadiu a área e chutou longe.

O Atlético Sorocaba parecia não ter forças para buscar a reação e ficou ainda mais fraco com a expulsão de Bruninho, aos 33 minutos, após falta em Jorge Henrique. Como o Corinthians também parecia mais preocupado em se poupar do que buscar o terceiro gol, a partida se arrastou sem grandes emoções até o fim.

CORINTHIANS 2 X 0 ATLÉTICO SOROCABA

CORINTHIANS - Danilo Fernandes; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo (Jorge Henrique); Alexandre Pato (Romarinho), Emerson e Paolo Guerrero.

ATLÉTICO SOROCOCABA - Felipe Alves; Edson Sitta, César, Fábio Sants e Carlinhos; Da Silva, Gilberto Santos, Rai (Marquinhos) e Mateus Borges (Jorge Preá); Bruninho e Alex Willian (Tiago Marques).

GOLS - Danilo, aos 34, e Alexandre Pato, aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Luiz Vanderlei Martinucho (SP).

CARTÕES AMARELOS - Rai, Alex Willian, Fábio Sanches, Bruninho (Atlético Sorocaba).

CARTÃO VERMELHO - Bruninho (Atlético Sorocaba).

RENDA - R$ 773.925,00.

PÚBLICO - 26.138 presentes.

LOCAL - Estádio de Pacaembu, em São Paulo (SP).