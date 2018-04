Corinthians bate Vila Aurora e segue 100% na Copa SP

Com o resultado, o Corinthians manteve o 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo K. Soma os mesmos seis pontos do Ferroviária, de Araraquara, mas leva vantagem no saldo de gols - 6 a 3. Já o Vila Aurora e o Araguaína, de Tocantins, seguem sem pontuar na competição.

Depois de golear na estreia, o Corinthians teve dificuldade nesta quarta. Levou alguns sustos do Vila Aurora antes de abrir o placar aos 18 minutos de jogo. O atacante Claudir cabeceou para as redes ao completar cruzamento da direita de André Vinícius.

No segundo tempo, o Corinthians segurou novamente a pressão do adversário e aumentou a vantagem aos 26. Willian marcou o segundo ao pegar sobra na área, após boa jogada de Elias pela direita.

Mais cedo, pelo Grupo N, o Grêmio voltou a decepcionar no campeonato. Depois de conquistar o título do Brasileiro Sub-20, o time gaúcho continua sem vencer na Copa São Paulo. Perdeu do Nacional, do Amazonas, por 2 a 1, em São José dos Campos.

Com o resultado, a equipe do Sul corre o risco de ser eliminado da competição ainda na primeira fase. O time soma apenas um ponto e ocupa a lanterna da chave - empatou na estreia com o Confiança. O time de Sergipe goleou o São José por 5 a 2 e assumiu a liderança da chave, com quatro pontos. O São José é o segundo, com três. O Nacional tem três.

Confira os resultados dos jogos da Copa São Paulo:

Grupo K

Vila Aurora (MT) 0 x 2 Corinthians

Ferroviária 2 x 1 Araguaína (TO)

Grupo N

São José EC 2 x 5 Confiança (SE)

Nacional (AM) 2 x 1 Grêmio (RS)