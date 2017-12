Corinthians: Berezovski vibra com fase O sucesso do Corinthians pode ajudar a transformar o próprio Campeonato Brasileiro. A declaração é do magnata russo Boris Berezovski, citado como um dos pilares que sustentam financeiramente a MSI e como um dos empresário mais ricos de seu país, embora esteja sendo processado na Rússia, França e Suíça por lavagem de dinheiro e corrupção. Em entrevista exclusiva dada à Agência Estado antes do jogo entre Corinthians e Ponte Preta, o russo que vive em Londres foragido de seu próprio país fala como o principal interessado no futuro do time do Parque São Jorge e afirma que seu objetivo máximo é ajudar a transformar o Campeonato Brasileiro em um evento mundial, equiparando-o aos torneios mais importantes da Europa. ?A seleção brasileira é a melhor do mundo e todos sabemos disso. Agora precisamos transformar o Campeonato Nacional no melhor do mundo também?, declarou. Agência Estado - O senhor está acompanhando os últimos resultados do Corinthians? Berezovski - Claro e estou muito feliz com o desempenho do time. Estou feliz mesmo. Consegui captar pela televisão, aqui de Londres, o jogo entre Corinthians e Internacional (1 a 1, pela 40ª rodada, no Pacaembu). Foi um bom jogo. AE - Como avalia o desempenho do Corinthians? Uma eventual conquista significa que investimentos dão retorno no futebol? Berezovski - O sucesso do Corinthians deve ser visto como um sucesso para todo o Campeonato Brasileiro. Não é justo o que ocorre hoje no futebol mundial e é errado ter campeonatos europeus tão fortes contando na realidade com jogadores de outros países. Na Europa, vários campeonatos são fortes porque contam com jogadores brasileiros e argentinos de alta qualidade. AE - Mas a seleção brasileira ainda é uma das melhores, senão a melhor em atividade. Berezovski - Correto. A seleção brasileira é a melhor do mundo e todos sabemos disso. Agora precisamos transformar o Campeonato Nacional no melhor do mundo também. E isso pode ocorrer certamente. AE - Qual o impacto que o senhor acredita que os investimentos no Corinthians podem ter no Brasil? Berezovski - Como eu disse, o Corinthians é parte de uma ajuda ao Campeonato Brasileiro. Quero ajudar a transformar o torneio em um evento mundial. Hoje, o campeonato ainda é subestimado. AE - Em que sentido? Berezovski - Basta ver a diferença dos valores da venda dos direitos de imagem do Campeonato Brasileiro e de outros torneios na Europa. O Campeonato Nacional no Brasil precisa ser elevado ao mesmo nível do europeu e ser colocado no centro do mundo do futebol. AE - O senhor prevê novas contratações para o Corinthians em 2006 para a disputa da Copa Libertadores? Berezovski - Isso só o meu amigo Kia (Joorabchian, comandante da parceria Corinthians-MSI) pode dizer. Ele é quem sabe e administra tudo isso.