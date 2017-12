Corinthians: Bobô teme ser "devolvido" Depois que Abuda foi ?devolvido? ao time sub-17, há duas semanas, os outros meninos do Corinthians também passaram a se preocupar com esse tipo de risco. O atacante Bobô não esconde que está alerta. Desde que foi promovido ao time principal, ele já participou de 10 partidas mas ainda não conseguiu marcar o primeiro gol. Domingo, contra o Bahia, às 18h, no Pacaembu, Bobô terá mais uma chance. "Sinceramente não sei o que acontece com o Abuda porque não passaram nada para a gente", observa Bobô. "Mas é claro que isso (a volta para o time sub-27) deixa todo mundo em alerta". Juninho ainda não confirmou o time que vai enfrentar o Bahia nem se Bobô vai ser titular. No treinamento coletivo desta quinta-feira cedo, no Parque Ecológico do Tietê, o time titular treinou com Doni, Rogério, Anderson, Marquinhos e Moreno; Fabinho, Fabrício, Renato e Jamelli; Bobô e Gil.