Corinthians briga por mais 26 pontos A apertada vitória diante do Vitória por 2 a 1, no domingo, foi suficiente para mudar o ambiente e o discurso no Corinthians. O que nem passava pela cabeça dos dirigentes e da comissão técnica há uma semana voltou à pauta: a classificação para a Libertadores de 2004. O técnico Júnior, que dirigirá o time pela primeira vez quarta-feira, contra o São Caetano, chegou à conclusão de que o time precisará de mais 26 pontos no Brasileiro para alcançar o objetivo, o que acha bem possível. A missão, porém, não é nada fácil para uma equipe que disputará apenas 36 e não vem conseguindo manter boa seqüência de resultados. A diretoria espera que a febre Júnior dê resultado já quarta-feira no Pacaembu, às 20h30. "Temos a expectativa de um bom público", afirmou o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, que mantém as esperanças de ver o Corinthians na Libertadores, embora admita que as possibilidades não são tão generosas. Os dirigentes e a comissão técnica já pensam na próxima temporada e começam a estudar nomes para reforçar o elenco. Uma das prioridades é a renovação do contrato de Vampeta. O volante retornou hoje a São Paulo, onde prossegue o tratamento no joelho esquerdo, mas ainda não definiu seu futuro. As partes estão otimistas. "Mas não tivemos nenhum encontro hoje", contou Citadini. O clube lhe oferece R$ 80 mil mensais por dois anos e o parcelamento da dívida de R$ 510 mil em 24 meses. O atleta aceita o salário - apesar de ganhar R$ 120 mil atualmente -, mas quer outra forma de receber os atrasados. O lateral Rogério pode retornar contra o São Caetano. A definição da equipe ocorrerá após o treino de amanhã, o primeiro sob o comando de Júnior.