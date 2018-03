Corinthians busca 24º título paulista O Morumbi receberá neste domingo 80 mil pessoas voltadas para a comemoração do 24.º título paulista da história do Corinthians. Tudo está pronto para a grande festa alvinegra. Afinal, nos 90 anos de existência do clube, nunca um título esteve tão perto do Parque São Jorge. A equipe pode perder do Botafogo de Ribeirão Preto por até três gols de diferença, em partida que começa às 15 horas e terá transmissão ao vivo pela TV. A certeza da conquista é tão grande que a Gaviões da Fiel já providenciou trio elétrico e chope. No primeiro confronto entre os finalistas, no interior paulista, o Corinthians venceu com facilidade por 3 a 0. Curiosamente, o adversário chega ao último jogo da decisão com um incrível saldo de quatro gols negativos, fato inédito na história da competição. O time de Ribeirão soube usar o regulamento e conseguiu a classificação na primeira fase graças ao bom aproveitamento na disputa do ponto extra em jogos que terminaram empatados, nas cobranças de pênalti. Sete botafoguenses que participarão da final nunca atuaram no Morumbi. Apesar de polêmico, o regulamento sofrerá poucas alterações no próximo ano, que será o último sob o comando de Eduardo José Farah, presidente da Federação Paulista de Futebol.