Corinthians busca agora reforços para o meio-de-campo

O Corinthians contratou, até o momento, jogadores para a defesa e o ataque. Agora, a diretoria corintiana busca reforços para o meio-de-campo. Acertar com mais três ou quatro jogadores (volantes e meias) é a prioridade no Parque São Jorge. As negociações já estão em andamento, segundo o vice-presidente de futebol do clube, Mário Gobbi Filho, que espera anunciar oficialmente a contratação de mais reforços até sexta-feira. Um dos nomes cogitados é o volante Fabiano, ex-Santos, que está atualmente no futebol mexicano. A maior dificuldade da diretoria corintiana é contratar jogadores de criação. O próprio presidente do clube, Andrés Sanchez, reconhece que não existem muitas opções no mercado nacional. Uma delas, o meia-atacante Diogo, da Portuguesa, é considerada cara para o Corinthians. Pelo mesmo motivo, Diego Souza, do Grêmio, que estava na lista do técnico Mano Menezes, foi descartado. Desde a saída do meia Willian, hoje na Ucrânia, o Corinthians não encontra um homem para fazer a ligação com o ataque. Ainda no Campeonato Brasileiro, o clube tentou Aílton, que acabou dispensado após o rebaixamento, e também apostou em no garoto Lulinha. Dos oito jogadores contratados para a próxima temporada, há apenas um meia-atacante: Rafinha, que estava no São Bernardo. Mas, assim como Lulinha, ele é inexperiente: tem apenas 18 anos. Com mais três ou quatro reforços, a diretoria corintiana encerrará as contratações para o início da temporada de 2008, quando o time disputará o Paulistão e as primeiras rodadas da Copa do Brasil. Para a disputada da Série B do Brasileiro, que começa em maio, o clube pretende abrir os cofres novamente. Por enquanto, o Corinthians já contratou oito reforços: os zagueiros Suárez, Chicão, Valença e William; o meia Rafinha; e os atacantes Acosta, Herrera e Lima. Novela No dia em que o Corinthians divulgou uma nota oficial negando que haverá reunião com dirigentes do Fluminense para negociar Felipe, o presidente Andrés Sanchez telefonou para os empresários do goleiro. Andrés Sanchez, que semana passada já havia se reunido com representes do jogador, marcou um novo encontro com os agentes de Felipe. A idéia é sacramentar o aumento salarial dado ao goleiro e as pequenas alterações no contrato dele, que termina em 2011. Este também é o desejo dos empresários de Felipe. É sabido, porém, que o Corinthians dificilmente igualará a proposta salarial feita pelo Fluminense, que é de R$ 130 mil por mês. Mas os dirigentes corintianos esperam chegar bem perto desse valor e segurar o goleiro, que é ídolo da torcida.