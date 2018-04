Corinthians busca encaminhar a vaga e acertar com Balbuena

O Corinthians espera aproveitar duplamente a viagem para Avellaneda, na Argentina. O time de Fábio Carille enfrenta o Independiente nesta quarta-feira, às 21h45, com o intuito de somar pontos e deixar a classificação para a próxima fase da Libertadores bem encaminhada. Além disso, o objetivo é também findar a longa negociação para a renovação de Balbuena e garantir a permanência do paraguaio.

+ Andrés diz que Flamengo tentou tirar Carille e Rodriguinho do Corinthians

+ Maycon volta e Henrique pode ser desfalque do Corinthians na Argentina

+ Meia é dispensado pelo Londrina e retorna ao Corinthians

À noite, o time corintiano vai enfrentar a pressão do Independiente, mas o jogo não terá aquele clima tradicional de duelo contra clubes argentinos. O estádio Libertadores da América foi remodelado em 2009, se tornou um local modernizado e espaçoso e que não é mais o "caldeirão" de antes.

Entretanto, isso não significa facilidade. O Corinthians soma quatro pontos, um a mais que o rival argentino. "O Independiente é um adversário direto na chave. Somar pontos fora de casa, seja um ou três, é importante", analisou Carille.

O treinador ainda comentou o que espera da partida. "(Independiente)É uma equipe que pressiona muito o homem da bola. Uma linha que se organiza até com seis para marcar, porque eles encaixam marcação e vão até o fim. Analisamos oito jogos. Temos de ter paciência para girar a bola e jogar no lado oposto. E com um atacante que movimenta muito bem, temos que estar atentos com ele", analisou o comandante corintiano.

O time terá como novidades, a volta de Jadson, poupado contra o Fluminense, e Maycon vai entrar no lugar de Renê Júnior. O zagueiro Henrique, que recebeu uma pancada na cabeça no último domingo, será reavalizado antes do começo da partida, mas a tendência é que ele vá para o jogo. Caso contrário, Pedro Henrique é o substituto.

Antes da bola rolar, a diretoria corintiana se reunirá com o empresário de Balbuena, Augusto Paraja, para tentar, enfim, renovar o contrato do paraguaio. Na terça-feira, o presidente Andrés Sanchez chegou a afirmar que estava tudo certo e que restava apenas alguns detalhes para assinar o contrato.

Tais acertos devem ocorrer hoje, em um encontro que acontecerá no hotel onde o Corinthians está hospedado, na Argentina, e sem a presença do jogador, que estará concentrado para a partida. A ideia é que Balbuena, que tem contrato até dezembro, assine um novo acordo válido por quatro temporadas.

FICHA TÉCNICA

Independiente: Campaña; Bustos, Figal, Amorebieta e Sanchez Miño; Rodríguez, Domingo, Benitez, Meza, Fernandez; Gigliotti

Técnico: Ariel Holan

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf, Maycon, Jadson e Rodriguinho; Clayson e Romero

Técnico: Fábio Carille

Juiz: Daniel Fedorczuk (URU)

Local: Libertadores da América, em Avellaneda

Horário: 21h45