Corinthians busca padrão no Sul O Corinthians aos poucos renasce e pode confirmar isso neste domingo diante do Juventude, em Caxias, no Estádio Alfredo Jaconi. Vitória fora de casa, técnico (Tite) ainda invicto no campeonato (até o momento, três empates) e a lembrança dos dois reforços (Fábio Baiano e Marcelo) apresentados na sexta-feira são três argumentos capazes de animar qualquer torcedor fanático. Aquele que tiver o pé um pouco mais no chão, no entanto, enxerga realidade bem diferente. O Corinthians vai a Caxias tendo como base um grupo fraco, questionável e necessitando de reforços para não brigar pelas últimas posições do Campeonato Brasileiro - tem apenas dez pontos em dez rodadas. Desde sua chegada, Tite vinha pedindo contratações à diretoria. Os dois reforços agradaram, mas estão longe de satisfazer o treinador, que quer ainda um atacante, um meia e um zagueiro. Fábio Baiano era reserva no São Caetano e não tem a característica de armar, de longe a maior carência corintiana. O zagueiro Marcelo, de 22 anos, ex-Ubra (RS), é ainda uma incógnita. Neste domingo, ainda não podem ser utiizados; no futuro, tavez. Atento a tudo isso, Tite é realista ao dizer se preocupar mais em dar padrão de jogo ao time do que propriamente com a vitória. "Não acredito em resultado circunstancial. Aquele em que você ganha o jogo, mas vai dormir preocupado." Com tal intuito, mantém o trio de ataque. Jô e Marcelo Ramos na frente e Gil um pouco mais recuado, como uma espécie de meia-atacante. "Contra o Flamengo (na última rodada), a equipe criou dez oportunidades de gol. Se repetirmos isso contra o Juventude, puxa, vou ficar satisfeitíssimo", disse o treinador, que nasceu em Caxias, cidade que recebe o confronto deste domingo. Depois de boas exibições nos treinamentos da semana, o meia Élton ganhou moral com o técnico. Tite não admitiu, mas como também não negou não será surpresa se o rapazinho de 1,57 m de altura for utilizado durante a partida. O Corinthians tem pela frente um adversário em situação delicada, com problemas bem parecidos com os seus. Com 12 pontos a equipe caxiense somou apenas um ponto nos últimos três jogos e, em caso de derrota, pode ficar em situação delicada na tabela de classificação.